Max Verstappen onthult speciale F1-helm voor GP van Oostenrijk

Bijzondere F1-parade bij GP van Oostenrijk met Ferrari van Lauda

Bezoekers van het Formule 1-weekend in Oostenrijk kunnen zich verheugen op een bijzondere parade met iconische F1-auto's. Voor het eerst sinds 2019 is de zogenaamde Legends Parade weer terug in Spielberg, waarin historische bolides aan de tand worden gevoeld. Ditmaal is het thema 'vijf decennia Formule 1', waardoor de demo varieert van Vettels RB8 uit 2012 tot Mathias Lauda die in de Ferrari 312B3 (1974) van zijn vader stapt.