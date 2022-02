F1 sprintraces: Hoe werken ze en wanneer vinden ze plaats?

Wat is een F1-sprintrace?

Een sprintrace is in principe hetzelfde als een normale Formule 1-race, maar dan korter. Een reguliere Grand Prix gaat over een minimale afstand van 305 kilometer, maar de sprintraces zijn ongeveer een derde van die afstand. Sprintraces worden in vele andere kampioenschappen gebruikt, maar vooral in de Formule 2 is het een bekend fenomeen. De sprintrace in de Formule 2 is 120 kilometer lang terwijl de hoofdrace zo’n 170 kilometer lang is. Deze races brengen over het algemeen veel spanning met zich mee.

De Formule 1 wil sprintraces gebruiken om meer spanning te creëren in een raceweekend. Met het nieuwe format krijgen fans op elke dag van het raceweekend een hoogtepunt: op vrijdag de kwalificatie en op zaterdag en zondag in de vorm van een race. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de toeschouwers meer waar voor hun geld krijgen.

De Formule 1 is lange tijd bezig geweest met een aanpassing aan het traditionele format. Zo werd overwogen om een race met een omgekeerde startgrid te organiseren, maar de teams hadden daar geen trek in. Uiteindelijk werd in 2021 driemaal met succes geëxperimenteerd met het sprintrace-format.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hoe werkt de Formule 1 sprintrace?

De sprintrace is een race over ongeveer 100 kilometer en duurt zo’n 25 tot 30 minuten. De startvolgorde voor de sprintrace wordt op vrijdag bepaald tijdens de kwalificatie, die volgens het traditionele format verreden wordt. De uitslag van de sprintrace wordt gebruikt als startopstelling voor de Grand Prix op zondag. In 2021 werd de pole-position toegekend aan de winnaar van de sprintrace, in 2022 krijgt de snelste man uit de kwalificatie deze eer toebedeeld.

Hoe ziet het format van een weekend met een sprintrace eruit?

Weekenden met sprintraces krijgen een ander tijdschema dan reguliere Grand Prix-weekenden. Het exacte schema voor 2022 is nog niet bekend. In 2021 hadden de teams op vrijdag maar één vrije training van een uur, ten opzichte van de twee vrije trainingen tijdens een normaal weekend. Na de eerste vrije training volgde op vrijdagmiddag de traditionele kwalificatie volgens het knock-outsysteem. Op zaterdagochtend werd de derde vrije training verreden, maar de kwalificatie werd vervangen door een sprintrace. Op zondag blijft het format hetzelfde met de reguliere Grand Prix in de middag (of avond als het gaat om een avondrace).

De sprintrace wordt verreden over 100 kilometer. Volwaardige GP’s gaan over een afstand van 305 kilometer of 260 kilometer in Monaco. Pitstops zijn niet verplicht, maar coureurs kunnen wel binnenkomen als zij daarvoor kiezen.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, op de grid Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen wint eerste Formule 1-sprintrace uit geschiedenis

De eerste sprintrace uit de Formule 1-historie werd verreden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië 2021. Lewis Hamilton stond in zijn Mercedes op pole-position maar werd al bij de start gepasseerd door rivaal Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur hield de daaropvolgende zeventien ronden de leiding vast en werd als eerste winnaar van een Formule 1-sprintrace afgevlagd.

Hoeveel sprintraces worden er verreden?

In het Formule 1-seizoen 2022 worden er drie sprintraces verreden. De F1-organisatie hoopte in eerste instantie op liefst zes weekenden met een korte race op zaterdag, maar stuitte op verzet van een aantal teams. Er werd geen akkoord bereikt over de compensatie van extra kosten, waarna men besloot om slechts drie sprintraces te rijden. Deze staan gepland tijdens de volgende races:

Grand Prix van Emilia-Romagna, 22-24 april

Grand Prix van Oostenrijk, 8-10 juli

Grand Prix van Brazilië, 11-13 november

Scoren coureurs en teams punten in de sprintraces?

De top acht van de sprintrace krijgt punten. In 2021 kreeg enkel de top drie punten, maar dat is vanaf 2022 uitgebreid. De winnaar krijgt acht punten, de nummer twee krijgt zeven punten en de nummer drie mag zes punten bijschrijven. Dit loopt zo door tot een punt voor de nummer acht.

Wat gebeurt er als een coureur de finish van de sprintrace niet haalt?

De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix. De winnaar van de sprintrace mag dus op pole-position vertrekken. Wie uitvalt in de korte race op zaterdag, zal de race op zondag vanuit de achterhoede moeten aanvangen.

Lando Norris, McLaren MCL35M, maakt een pitstop Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wat gebeurt er als een auto beschadigd raakt?

Om de kosten voor de drie sprintraces te compenseren aan de teams is een financieel pakket van zo’n 500.000 dollar in het leven geroepen. Een aanvulling hierop is dat er een compensatieschema is gemaakt voor teams die schade rijden in de sprintkwalificatie. Dit moet ervoor zorgen dat een coureur die schade rijdt op zaterdag, nog altijd aan de start kan komen in de race op zondag. Afgezien van het financiële aspect krijgen teams de mogelijkheid om beschadigde onderdelen te vervangen voor de hoofdrace op zondag. Deze onderdelen moeten dan echter wel exact hetzelfde zijn. Dat is omdat de auto’s na de sprintrace onder de parc fermé-regels vallen. Dan mogen er geen aanpassingen meer gedaan worden aan de wagen.

Gaan sprintraces in de toekomst vaker voorkomen in F1?

De verwachting is dat sprintraces in de toekomst vaker gaan voorkomen. Men wilde voor 2022 het aantal al ophogen naar zes maar stuitte op weerstand van een aantal teams. De Formule 1 is echter niet van plan dit format tijdens elke race te hanteren.