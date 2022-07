Vettel in de Williams van Mansell: “Voelde me een vijfjarige”

Sebastian Vettel kocht de FW14B in 2020, maar kreeg kort voor de showrun op Silverstone pas een kans om voor het eerst met de wagen te rijden. Vettel reed zondag een handvol ronden met de wagen van Mansell, precies dertig jaar nadat de besnorde coureur de Britse Grand Prix en het kampioenschap won. Het was niet zomaar een demonstratie. De wagen werd aangedreven door klimaatneutrale brandstof. Na de run werd Vettel op de grid opgewacht door Nigel Mansell, ook verschillende coureurs waaronder Lewis Hamilton, Mick Schumacher en George Russell namen een kijkje toen de viervoudig wereldkampioen over het circuit stuurde.

“Het was heel speciaal, ook dat hij daar aan het eind op mij stond te wachten”, zegt Vettel over de demonstratie. “Ik voelde me een vijfjarige, het geluid, alles wierp me dertig jaar terug in de tijd. Dat we het op deze manier konden doen met klimaatneutrale brandstof, dat je daarmee dezelfde emoties opwekt, maar dat we het op een verantwoorde manier kunnen doen, dat was heel belangrijk voor mij. Toen ik op dit idee kwam, dertig jaar geleden won Nigel de Grand Prix hier, ging ik in mijn gedachten terug. Ik heb die auto natuurlijk, maar ik wilde het niet gewoon doen. Ik moest een manier vinden om het op een goede manier te doen. Ik ben heel trots dat het gelukt is en dat ik deze kans heb gekregen. Het was ook nog op mijn verjaardag, dat had ik in eerste instantie niet eens door.”

De inzet van klimaatneutrale brandstof is onderdeel van het ‘Race Without Trace’-initiatief, waarvan de logo’s ook op het pak van Vettel te zien waren tijdens de ronde. Vettel is op het gebied van milieu een van de meest uitgesproken leden van het F1-rijderskorps. Hij is een voorvechter van duurzaamheid in de sport. De Formule 1 wil met de volgende generatie motoren overstappen op duurzame brandstoffen, maar volgens Vettel moet er snel actie ondernomen worden. “De introductie staat gepland voor 2026”, zegt Vettel. “Ik begrijp dat het moeilijk is om overeenstemming te bereiken, maar het is wel de juiste beslissing om het zo snel mogelijk te doen.”