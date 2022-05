Barcelona is traditiegetrouw dé plek voor upgrades en daar blijkt anno 2022 weinig tot niets aan veranderd. Sterker nog: de meeste teams hebben noviteiten mee, waarbij de ogen in de voorhoede vooral op Ferrari gericht waren. De Scuderia is met een groot pakket gekomen en dat pakket lijkt afgaande op de toptijd voor Charles Leclerc te werken. De Monegask houdt zelf nog een slag om de arm door een gebrek aan race pace, maar dat neemt niet weg dat de Scuderia best hoopvol gestemd is. Wat behelzen die upgrades precies en wat spreekt in het voordeel van Ferrari?

Het komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, waarin de noviteiten bij Mercedes natuurlijk ook niet mogen ontbreken. De kampioensformatie twijfelde in de voorbije weken openlijk over het zero-pod concept, maar lijkt in Spanje een manier te hebben gevonden om deze aanpak aan de praat te krijgen. Toegegeven: in Miami stond George Russell bovenaan op vrijdag, maar door het aanpakken van porpoising hebben de Mercedes-mannen ditmaal meer hoop op structurele beterschap.

En Max Verstappen dan? Hij was in de vrijdagse tijdenlijst slechts op P5 te vinden en concludeerde dat Red Bull nog werk aan de winkel heeft in het warme Catalonië. Het beeld bij Red Bull is in zekere zin het tegenovergestelde van Ferrari: Verstappen is wel te spreken over de long runs, maar niet over de snelheid over één ronde. Doordat het in Barcelona traditiegetrouw lastig inhalen is, wordt de kwalificatie van groot belang en moet Red Bull nog een betere balans vinden. Of zoals Verstappen zelf zegt: een middenweg tussen de huidige race pace en een betere kwalificatiesnelheid.

Deze zoektocht naar een goede balans bleek niet het enige gesprekspunt bij Red Bull Racing. Dat team is namelijk ook ontevreden over de RB18-kopie, waarmee Aston Martin voor de dag is gekomen. De FIA laat weten dat het proces achter de upgrades naar wens is verlopen en dat Aston Martin geen intellectuele eigendommen heeft overgenomen van Red Bull. Helmut Marko is daar - onder meer door het vertrek van Dan Fallows - niet van overtuigd. Dit, en niet te vergeten het officiële F1-debuut van Nyck de Vries, komt uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

