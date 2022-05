Bij het F1-debuut van Miami ging Carlos Sainz op vrijdag tijdens de tweede training van de baan in bocht 7. Daar stonden geen barriers of bandenstapels. De impact bezorgde hem pijn in z’n nek. Ondanks de suggestie van Sainz dat er Tecpro-barriers geplaatst moesten worden, ondernam FIA-racedirecteur Niels Wittich geen actie voor de tweede dag. Esteban Ocon ging er vervolgens een dag later op hetzelfde punt af met een impact van 51G.

Diverse coureurs spraken na het incident hun frustratie uit over het gebrek aan actie, maar na een gesprek met de wedstrijdleiding in Spanje is Ocon gerustgesteld. “Ik heb donderdag een uur lang met de wedstrijdleider over deze situatie gesproken”, aldus Ocon. “Ze hebben hard gewerkt, een analyse gemaakt van de route die mijn auto en die van Carlos afgelegd hebben en ze hebben ook al gekeken naar de beste oplossing. Voor volgend jaar zullen er voor de veiligheid een paar aanpassingen gedaan worden. Er is geluisterd, men heeft fouten erkend en er wordt actie ondernomen. Ik ben gerustgesteld door het gesprek en ben blij met de uitkomst.”

Sainz eindigde later in het weekend nog op de derde plaats in Miami, maar kon tegen het eind van de race niet meer 100 procent pushen. Hij denkt dit weekend in Spanje geen pijn meer te hebben, maar kan niet met zekerheid zeggen dat hij weer helemaal okselfris is. Het onderwerp wordt naar verwachting vrijdag tijdens de rijdersbriefing ook nog besproken. “We hebben een weekend gehad met twee coureurs die een pijnlijke nek hadden en twee chassis’ die kapot waren na hele langzame crashes”, aldus Sainz. “Daar moeten we zeker naar kijken.”