Weerbericht F1 GP Spanje 2022: Zomerse warmte in Barcelona

Na een uitstapje naar de hitte van Miami keert de Formule 1 terug naar Europa. De Grand Prix van Spanje wordt zondag 22 mei verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, het circuit waarop Max Verstappen in 2016 zijn allereerste F1-zege veroverde.

De zomer komt eraan en dat is in Barcelona goed te merken tijdens het aankomende raceweekend. De vrije trainingen, de kwalificatie en de race vinden allemaal ’s middags plaats. Vrijdagmiddag wordt het 27 graden, in het weekend is het nog een graadje warmer. De wind waait uit het zuiden en is veelal matig van kracht. Een echte kans op neerslag is er niet.

Hoge wegdektemperatuur

Met volop zon stijgt de temperatuur van het wegdek in de middag richting 50 graden. Hier zullen de teams met name op zondag tijdens de race rekening mee moeten houden qua banden- en pitstopstrategie.

Hoge zonkracht

De uitstekende vooruitzichten zijn prettig voor de toeschouwers op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar zij moeten wel oppassen voor de hoge zonkracht. Op alle drie de dagen schijnt de zon ’s middags met UV-Index 9. Een onbeschermde huid kan dan al in 10 minuten verbranden. Flink smeren met zonnebrand is dan ook het devies.