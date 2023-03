F1-update: Hamilton pessimistisch, Alonso een bedreiging voor Verstappen?

Na veel testen en misschien nog wel meer praten was het vrijdag tijd voor de eerste, echte actiedag van 2023. De eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Bahrein zijn afgewerkt en die gaven toch wel een paar onverwachte indrukken. Zo verliep de trainingsdag voor Red Bull niet zo vlekkeloos als dat na de zeer overtuigende wintertest werd gehoopt, dan wel verwacht. De Red Bull-kopstukken erkenden zelf ook dat de auto in eerste instantie niet reageerde zoals gedacht en dus was het een vrijdag met twee gezichten voor Max Verstappen.

Volgens de wereldkampioen ging de eerste training 'erg slecht', maar voelde de auto na meerdere veranderingen aan de set-up in de tweede sessie wel beter aan. De kwalificatiesimulatie was nog niet helemaal je van het, doordat Verstappen het ritme en het vertrouwen in de auto toen weer moest vinden. De langere run die op softs volgde, was echter wel goed en geeft Verstappen het idee dat Red Bull nu in ieder geval de juiste richting heeft gevonden.

Dat laatste valt ook zeker te zeggen van Aston Martin. Het team uit Silverstone was tijdens de testdagen al dé positieve verrassing en heeft dat vrijdag nog eens extra kracht bijgezet. Zo posteerde Fernando Alonso de equipe bovenaan de tijdenlijst en werkte hij nadien ook een sterke lange run af. Het totaalplaatje ziet er best hoopgevend uit, al wil Alonso zelf nog niet aan pole-position en de absolute top denken. Voor zijn teamgenoot - die overigens best goede tijden reed - was het fysiek lastiger en dus rijst de vraag of het rijden met een polsblessure wel verantwoord is?

Het komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Lewis Hamilton, die zich zeer kritisch opstelde na afloop van de tweede training. Volgens hem ligt Mercedes verder achter de concurrentie dan vorig jaar en moet er van concept worden gewisseld om het gat überhaupt te kunnen dichten. Ferrari keek vrijdag ook tegen een achterstand aan, maar het team uit Maranello is zeer lastig te peilen en heeft ogenschijnlijk (en eigenlijk ook hopelijk) nog niet het achterste van de tong laten zien. Tot slot aandacht voor Nyck de Vries, die in Bahrein moest erkennen dat AlphaTauri verder naar achteren staat dan dat hem en ook het team lief is.

