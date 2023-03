Christian Horner over geruchten rond AlphaTauri: “Best vermakelijk”

In de Duitse media verschenen op de laatste dag van de wintertest berichten dat Red Bull zou overwegen om de B-formatie AlphaTauri van de hand te doen. Het runnen van het team zou nogal duur zijn in verhouding tot wat het oplevert voor het modemerk. Eerder liet Red Bull-adviseur Helmut Marko al doorschemeren dat de prestaties van het team niet naar behoren waren, maar AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft inmiddels gesproken met Mintzlaff en heeft naar aanleiding daarvan een verklaring naar buiten gebracht. In dat gesprek is Tost ervan verzekerd dat het team niet verkocht wordt en dat de geruchten over de toekomst ‘nergens op gebaseerd’ zijn.

Red Bull-teambaas Christian Horner herkent zich niet in de geruchten en noemt ze zelfs ‘vermakelijk’ als hij er op vrijdag in Bahrein naar gevraagd wordt. “We weten allemaal dat er flink gespeculeerd werd in de paddock”, zegt Horner als Motorsport.com hem vraagt naar zijn mening. “Natuurlijk is het uiteindelijk aan de aandeelhouders en zij hebben zich altijd volledig gecommitteerd aan deze constructie. Het is soms best vermakelijk om te zien hoe dit soort dingen een eigen leven leiden. Voor zover ik weet staan er geen veranderingen in de planning. We hebben een samenwerking met AlphaTauri, we leveren verschillende onderdelen. We delen de windtunnel, bijvoorbeeld. Er staat niets te gebeuren op dit moment.”

Het verhuizen van het team zou nog altijd tot de mogelijkheden behoren. Het team heeft het hoofdkwartier in het Italiaanse Faenza, maar de aerodynamica wordt in een fabriekje in het Engelse Bicester geproduceerd. Het industrieterrein daar is druk bezet en uitbreiding van AlphaTauri zou betekenen dat het F1-team eerst andere lokale bedrijven moet uitkopen.