AlphaTauri komt met statement: F1-team staat niet te koop

AlphaTauri - voorheen Scuderia Toro Rosso - rijdt sinds 2006 in de Formule 1 als opleidingsteam van het grotere Red Bull Racing en leidde al twee wereldkampioenen op. Wijlen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was dan ook meer dan tevreden over de formatie, maar zijn opvolger Oliver Mintzlaff zou daar anders over denken. Afgelopen week kwamen via Auto, Motor und Sport de geruchten op gang dat hij van AlphaTauri af wilde, omdat deze equipe te veel geld zou kosten. Er zouden zich mogelijk ook al potentiële kopers hebben gemeld: Andretti Global, Mumbai Falcons Racing Team en Hitech GP.

In Bahrein werd ook Helmut Marko naar de situatie gevraagd, maar die wilde er als adviseur niet al te veel over kwijt. Formule 1-teambaas Franz Tost bevestigt nu dat Scuderia AlphaTauri helemaal niet te koop staat. In een statement meldt de Oostenrijker: "Ik heb een aantal zeer goede gesprekken gevoerd met Oliver Mintzlaff. Hij bevestigde dat de aandeelhouders Scuderia AlphaTauri niet zullen verkopen, en dat Red Bull het team in de toekomst zal blijven steunen. Al deze geruchten zijn nergens op gebaseerd, en het team moet gefocust blijven voor de start van het seizoen om beter te presteren dan vorig jaar."

Afgelopen F1-seizoen eindigde AlphaTauri slechts negende in het constructeurskampioenschap. Met de AT04 lijkt de formatie wel een goede weg te zijn ingeslagen. Komend jaar verschijnt Yuki Tsunoda opnieuw in een AlphaTauri-overall, maar krijgt hij in de persoon van Nyck de Vries wel een nieuwe teamgenoot. “We hebben drie goede dagen achter de rug, maar we hebben ook nog veel werk voor de boeg”, zei hij na afloop van zijn laatste testwerk in Bahrein tegen onder andere Motorsport.com.