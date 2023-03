F1 Bahrein 2023: Hoe laat, Formule 1 live kijken, Viaplay en meer

Na een lange winter is het eindelijk tijd voor actie. Er is geen ruimte meer om te sandbaggen of de kaarten tegen de borst te houden: er moet gepresteerd worden. De ware krachtsverhoudingen tussen de diverse F1-teams worden eindelijk duidelijk. Gaan Max Verstappen en Red Bull Racing vrolijk verder waar ze in 2022 gebleven waren, of komt Ferrari weer sterk uit de startblokken? En wat kan Mercedes na het moeizame seizoen?

Uiteraard is er in Nederland ook veel aandacht voor Nyck de Vries. De 28-jarige coureur maakt bij AlphaTauri zijn fulltime Formule 1-debuut. De verwachtingen zijn hoog. Wat kan de Fries uitrichten op het Bahrain International Circuit? We weten het zondagmiddag.

Hoe laat start de GP van Bahrein?

Datum: Zondag 5 maart 2023

Start lokale tijd: 18.00 uur

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De Grand Prix van Bahrein 2023 op het Bahrain International Circuit wordt verreden op zondag 5 maart. De wedstrijd begint om 18.00 uur lokale tijd, dat is 16.00 uur in de Nederlandse middag. De race gaat over 57 ronden op het 5,412 kilometer lange circuit. Het baanrecord staat al sinds 2005 op naam van Pedro de la Rosa met een 1.31.447.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 maart 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 4 maart 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 4 maart 18.00u - 18.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 4 maart 18.25u - 18.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 4 maart 18.48u - 19.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 5 maart 18.00u 16.00u

Formule 1 live kijken: de GP van Bahrein

Viaplay

Start voorbeschouwing: 15.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 16.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 18.45 uur

De voorbeschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Bahrein 2023 begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Presentatrice Amber Brantsen blikt vanuit de studio met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de naderende actie. Er wordt diverse malen geschakeld met het Bahrain International Circuit voor interviews van de nieuwe pitreporter Chiel van Koldenhoven en de fameuze grid walk. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de wedstrijd. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff in de Virtual Race Control Room. Na de race is de podiumceremonie te zien en worden de hoofdrolspelers geïnterviewd.

F1TV Pro

Start voorbeschouwing: 15.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 16.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 19.00 uur

De uitzending van de Grand Prix van Bahrein op F1TV Pro begint om 15.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. Vanaf het circuit blikken internationale experts vooruit op de naderende actie. Met interviews, analyses en achtergronden bespreken ze de belangrijkste zaken. Ook de grid walk wordt live uitgezonden. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar de World Feed voor het liveverslag van de race. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands via Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na de race wordt nog uitgebreid nagepraat en komen diverse coureurs en teambazen aan het woord.

Formule 1 op Ziggo

Ziggo Sport Race Café

De voorbeschouwing: 15.00 uur tot 16.00 uur

De nabeschouwing: 18.10 uur tot 19.10 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo heeft niet meer de rechten om de Formule 1 live uit te zenden. Wel worden er rondom de Grand Prix programma’s gemaakt. In Ziggo Sport Race Café wordt vanaf 15.00 uur uitgebreid voorbeschouwd op de naderende race in Bahrein. Presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos ontvangen een aantal gasten waarmee ze vooruitblikken op de actie. Voor het liveverslag moet de F1-fan zijn heil elders zoeken, maar de Ziggo-crew keert op 18.10 uur weer terug voor een uitgebreide analyse. In het programma is eerst een samenvatting van de race te zien, waarna de belangrijkste momenten besproken worden. Dit programma duurt een uur. De raceliefhebber kan vervolgens blijven hangen, want aansluitend volgt de seizoensopener van de IndyCar Series.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Bahrein

Start uitzending: 18.10 uur

Zender: NPO1

De NOS zendt van alle Formule 1 Grands Prix in 2023 een uitgebreide samenvatting uit. De hoogtepunten van de openingsrace in Bahrein zijn zondagmiddag vanaf 18.10 uur te zien op NPO1. De beelden worden in de studio uitgebreid geanalyseerd. Jan Lammers is vaste analist bij de NOS. Het programma duurt tot 18.55 uur.

F1 Bahrein: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Bahrein uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 15.00u - 18.45u Viaplay F1TV Liveverslag 15.00u - 19.00u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 18.10u - 19.10u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 18.10u - 18.55u NPO1