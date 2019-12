Eindrapport Racing Point: Naweeën van turbulente periode

Racing Point in het F1-seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 7

Aantal WK-punten: 73

Beste resultaat: 4e plaats (Duitsland, Lance Stroll)

Rapportcijfer: 6,3*

Force India kwam in 2019 in financieel moeilijk vaarwater, waarop een consortium rond Lawrence Stroll de boel opkocht. Onder een nieuwe inschrijving ging het in Silverstone gevestigde team vanaf Spa verder als Racing Point.

Het team was gered en kreeg een financiële injectie, maar die kwam te laat om nog een significante impact te hebben op ontwikkeling van de wagen voor het seizoen 2019. Het team kwam aan de start met de ambitie om weer in de top-vier te finishen bij de constructeurs, maar dat bleek duidelijk te hoog gegrepen. Met die auto sprokkelde vooral Sergio Perez in drie van de eerste vier Grands Prix nog enkele punten, maar daarna brak er een droge periode aan terwijl de concurrentie in het middenveld naar behoren begon te presteren.

Racing Point maakte de slechtste start in de geschiedenis van het team met negentien punten uit de eerste tien races. Lance Stroll zorgde voor een uitschieter in de knotsgekke Grand Prix van Duitsland, met een vierde plaats in de regen, maar McLaren en Renault waren toen eigenlijk al buiten bereik.

In de tweede seizoenshelft wist het team regelmatiger punten te scoren, maar Perez en Stroll kwamen zelden verder dan een achtste of negende plek. Door het onverwachte podium voor Pierre Gasly in Brazilië verloor Racing Point op de valreep ook nog de zesde plaats aan Toro Rosso.

De zevende plaats in de eindstand was dus verre van gewenst voor het team, maar er zijn voldoende verzachtende omstandigheden om het team niet al te streng te beoordelen. Met Sergio Perez heeft het nog steeds een rijder in huis op wie het kan rekenen. Jammer genoeg waren de uitschieters van teamgenoot Lance Stroll iets zeldzamer. Het team, dat ondertussen plannen heeft ontvouwd om een nieuwe fabriek neer te poten in Silverstone, maakt zich sterk dat het met meer middelen en een probleemloze ontwikkeling van de nieuwe wagen weer kan meedoen voor de top-vier.

* Beoordeling van de redactie