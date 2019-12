Yamaha-chef onder de indruk van MotoGP-test Hamilton

Monster Energy, sponsor van Lewis Hamilton en Yamaha-rijder Valentino Rossi, organiseerde op het circuit van Valencia een ride swap, waarbij Rossi de Mercedes W08 van 2017 aan de tand mocht voelen en Hamilton op de Yamaha MotoGP-motor van Rossi kroop. Yamaha-teambaas Lin Jarvis vond het een privilege om de twee kampioenen aan het werk te zien met elkaars materiaal. "Het was een buitengewone dag", zei Jarvis. "Het was geweldig om Lewis en Valentino, twee iconen van de sport, samen te brengen. Ik ben heel blij dat ik daarbij kon zijn en ervan kon genieten."

Rossi was jaren geleden al snel in een F1-wagen van Ferrari. De moeilijkste klus was weggelegd voor Hamilton, die weliswaar graag met de motor rijdt maar nog nooit op een MotoGP-machine zat. Hamilton liet meteen een goede indruk na bij Yamaha. "Ik was heel erg onder de indruk van de prestatie van Lewis", vervolgde Jarvis. "Hoeveel kampioenen op vier wielen zouden hier op een M1 kunnen kruipen en een prestatie neerzetten om trots op te zijn? Het is heel moeilijk om snel met een motor te rijden en nog uitdagender om dat te doen op een fabrieksmotor uit de MotoGP."

Het favoriete moment van Jarvis was toen Rossi en Hamilton samen naar buiten reden en de Italiaan zijn collega de juiste rijlijnen toonde. "Het moment toen ze dicht bij elkaar reden met de M1, dat sprong er voor mij uit. Lewis zei dat hij al jaren fan was van Valentino en de MotoGP. Het was zijn wens om samen op het circuit te rijden en de M1 te ervaren, en die kwamen op hetzelfde moment uit. Het was fantastisch om te zien dat zelfs een zesvoudig wereldkampioen Formule 1 die al zoveel heeft bereikt, toch nog een droom kan verwezenlijken."

"We zijn ook heel blij voor Valentino, die een nieuwe kans kreeg om zichzelf te testen in de F1-wagen. Hij had het duidelijk enorm naar zijn zin en we hebben heel positieve feedback gehoord van het Mercedes-team. Het was al bij al een geweldig en uniek evenement."