Ricciardo: "Vond Baku 2018 het verdiende loon voor Red Bull"

Zo competitief als de onderlinge strijd tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc dit jaar is, zo was die tussen Daniel Ricciardo en Max Verstappen vorig jaar. Ricciardo ontnam zijn toenmalige teamgenoot bijvoorbeeld in Mexico het record van jongste polesitter ooit, won de prestigieuze GP van Monaco waar Verstappen favoriet was tot aan zijn crash in VT3 en vloog met de Nederlander van de baan in Baku. Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen elkaar dit seizoen ook meerdere keren tegen. In veel gevallen liep dat goed af maar een ongelukkige touché resulteerde in Brazilië in een dubbele DNF.

De twee waren erg aan elkaar gewaagd en wilden geen van beiden schikken in een rol als tweede coureur. Vergeleken met die race vindt Ricciardo het incident tussen de Ferrari-coureurs dit seizoen niet zo bijzonder. "Over dat incident [in Brazilië] gesproken: ik heb een beetje medelijden met ze. De aanraking was erg zacht. Bij Max en mij ging het er harder aan toe. Ik kwam van achteren, het was een harde crash op hoge snelheid. Dit had zoals zoveel andere keren gewoon een touché kunnen zijn, maar beiden hadden schade, lekke banden en de vonken spatten ervan af. De impact was heel groot, maar het was een kleine aanraking. Dat van Max en mij was naar mijn idee een stuk intenser."

Baku sleutelmoment voor vertrek Ricciardo

Terugkijkend op zijn laatste jaar bij dat team vertelt Ricciardo dat hij zich niet zo gewaardeerd meer voelde als coureur: "Als je in jezelf gelooft, waardeer je jezelf als individu en wil je dat graag laten zien. Je vergelijkt je in het team altijd met je teamgenoot. Ik had het gevoel niet zo gewaardeerd te zijn als ik graag had gewild, dus dat was wel een reden [om te vertrekken]." Baku was een van de sleutelmomenten voor hem, dat veel frustratie opriep. "Vooral de dagen erna. Er kwamen een paar dingen naar de oppervlakte vlak na het incident", aldus Ricciardo.

"Je ziet op het moment iedereen als een tegenstander, dus teamgenoot of niet, je racet hard. We raakten elkaars wielen een paar keer, maar dat was telkens wanneer Max de aanval op mij inzette in plaats van andersom. Ik wachtte een tijdlang op het moment dat het team zou zeggen: 'Jongens, stop eens met deze onzin.' Maar dat gebeurde niet. En ik wil niet als een huilebalk overkomen die over de boordradio zeurt. Ik dacht dat als ik goed genoeg was, ik hem zelf wel kon inhalen. Maar toen zijn overcut beter werkte en hij weer voor me op de baan verscheen, werd ik furieus en zei: 'Dit gaat niet werken.' Mijn engineer zei dat ik weer tegen hem moest racen en hem maar opnieuw moest inhalen. Op het moment van impact dacht ik: 'Wat maakt het uit, ze verdienen het.' Ik was achteraf niet verdrietig dat ik punten had verloren, maar dacht 'fuck you guys' want iedereen zag wel aankomen dat zoiets ging gebeuren. En toen voelde het alsof het [voor het team] 50-50 was, terwijl ik dat niet geloofde. Dat was bitter."

De twijfel sloeg daarna toe bij Ricciardo of zijn toekomst wel bij Red Bull lag. "De week erna kreeg ik dat idee. Ik had in gedachten al besloten: 'Ik moet hier weg.' Maar toen kwam Monaco een maand later en dat was het beste hoogtepunt, waardoor ik dacht: 'Baku was een emotioneel moment, we komen er wel uit.' Maar goed, Baku was erg moeilijk voor mij om los te laten."

