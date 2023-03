Eddie Jordan haalt fel uit naar Mercedes-baas Toto Wolff: "Dit kan echt niet"

Het Formule 1-seizoen 2023 is allesbehalve goed begonnen voor Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell kwamen in Bahrein wel over de streep, maar eerstgenoemde moest vanaf de vijfde plek 50 seconden laten op racewinnaar Max Verstappen. Eerder dat weekend riep teambaas Toto Wolff al dat het Duitse merk van concept moest veranderen om nog enigszins kans te maken dit jaar. Die uitspraak is niet door iedereen goed ontvangen. David Coulthard vond het een schop in de ballen van Mercedes' ontwerpteam. Voormalig Formule 1-teameigenaar Eddie Jordan vindt ook niet kunnen wat Wolff zei.

"Hij is de CEO, hij is de baas. De verantwoordelijkheid ligt bij hem. Dit gebeurt onder zijn toezicht. Het is oneerlijk dat hij de ontwerpers de bekritiseert en de schuld geeft. Dat is vrij grof", zegt de oud-chef in Formula For Succes, de podcast van Jordan en Coulthard. "Ik vind dat echt niet tof om te horen. Hij moet nu een man zijn die het hoofd heft en zegt: 'Dit is mijn team en het zijn mijn mensen. We zijn er niet in geslaagd de klus te klaren, maar er liggen goede tijden in het verschiet waar we naar kunnen uitkijken en waarin we een stuk sterker zijn dan we in 2022 waren'. Ik denk dat Toto krachtig, groot en mans genoeg is om dit te zeggen en in staat is het daadwerkelijk op te lossen."

Door de tegenvallende prestaties in het eerste raceweekend van 2023 zijn er twijfels ontstaan over de toekomst van Hamilton. "Wordt dit misschien wel het laatste F1-seizoen van de Brit?", vraagt Coulthard zich hardop af. "Hij heeft natuurlijk niet getekend voor de vierde en vijfde plaats. Hij wil alleen om zeges strijden. Hij zal niet snel ergens anders heengaan dan Mercedes, maar op dit moment ligt er nog geen nieuw contract."

Niet alleen Coulthard twijfelt hierover. Formule 1-analist Martin Brundle liet eerder bij Sky Sports weten dat hij vermoedt dat de zevenvoudig wereldkampioen al aan een avontuur bij Ferrari denkt in een poging het succes van Michael Schumacher te herhalen en zijn achtste wereldtitel veilig te stellen.