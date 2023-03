F1 verlengt contract Grand Prix van Oostenrijk tot en met 2027

De Grand Prix van Oostenrijk stond al in 1963 op de F1-kalender. In die tijd werd deze verreden op het vliegveld van de stad Zeltweg. Vanaf 1969 verkaste de Formule 1 naar de Österreichring, wat later als de A1-Ring door het leven ging. In al die jaren stond de Oostenrijkse race twee keer een langere periode niet op het rooster. Vanaf 2014 keerde de GP terug. Het circuit gaat sindsdien door het leven als de Red Bull Ring en wordt jaarlijks druk bezocht. Afgelopen seizoen wisten meer dan 300.000 fans het circuit te vinden.

Eind 2020 liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat er een nieuw contract was getekend, maar de duur ervan werd niet verteld. Dat is dus 2023 gebleken, aangezien F1 nu spreekt over een nieuwe vierjarige deal. De komende editie vindt plaats in het weekend van 2 juli en wordt daarmee de tiende keer sinds de terugkeer van de Grand Prix.

"De Grand Prix van Oostenrijk brengt een uitdagende en snelle baan samen met een prachtige locatie voor onze fans. Ik ben verheugd te melden dat we met dit nieuwe contract tot in ieder geval 2027 naar de Red Bull Ring gaan", aldus F1 CEO Stefano Domenicali. "We vieren dit jaar dat het tien jaar geleden is dat de we naar Spielberg terugkeerden. Ik wil iedereen bedanken die bij deze vernieuwing betrokken was, vooral de promotor en Red Bull. Ik wil een eerbetoon brengen aan Dietrich Mateschitz voor de liefde, passie en visie die hij naar F1 bracht. Hij zorgde voor het aanhoudende succes van het evenement en het enorme enthousiasme voor onze sport in Oostenrijk en de rest van de wereld."

Erich Wolf, algemeen directeur van het project, is ook in zijn nopjes. "Wij zijn trots op de bijzondere samenwerking die we met F1 hebben", zegt hij. "Wij zijn verheugd om de koningsklasse van de autosport voor nog eens vier jaar op de Red Bull Ring te mogen verwelkomen. Met deze nieuwe handtekening verbindt F1 zich nog sterker met Oostenrijk, Stiermarken en de regio. Omdat we het tiende jaar van onze samenwerking ingaan, willen we deze mijlpaal vieren met alle fans van de sport en hen bedanken voor hun trouw en de geweldige sfeer die ze creëren. Iedereen is uitgenodigd om in 2023 weer een geweldig weekend in Spielberg mee te maken."

