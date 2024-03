De uitslag van de Grand Prix van Australië ging enkele uren na afloop van de race nog op de schop door de tijdstraf voor Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur kreeg twintig seconden tijdstraf voor potentieel gevaarlijk rijgedrag vlak voor de crash van George Russell, waardoor hij terugviel van de zesde naar de achtste plek. "Ik vind het echt vervelend als ik naar een race heb gekeken en denk dat Alonso vijfde of wat dan ook is geworden, en dan drie plaatsen wordt teruggezet", uitte Eddie Jordan in de podcast Formula For Success dan ook zijn frustratie over de gang van zaken in Melbourne. Hij pleitte ook voor een verandering.

"Ik herinner me dat dit een van de dingen was die Bernie haatte. Hij zei tegen de stewards 'geef me dertig minuten of een uur na de race geen uitslag met veranderde posities, want dat is niet eerlijk richting televisie en alle anderen én het zaait bij iedereen verwarring'. Naar mijn mening hadden ze een gridstraf van twee plaatsen voor de volgende race moeten geven als ze vonden dat er iets verkeerd ging. Maar neem zijn positie in de race niet af", vervolgde Jordan, voormalig teambaas van zijn eigen F1-renstal. "Waarom zou je dat doen? Het is onzin. Alsjeblieft Formule 1, doe normaal. De uitslag is de uitslag. En als er straffen zijn, dan komen die in de toekomst."

Aan Russell om te reageren op Alonso

Gesprekspartner David Coulthard kon zich niet helemaal vinden in de straf voor Alonso, al erkende hij wel dat de tweevoudig wereldkampioen een neusje heeft voor acties die in het grijze gebied van de regels vallen. Jordan sprak niet hardop uit dat hij de straf van Alonso onterecht vond, maar hij liet wel doorschemeren dat het aan Russell was om te anticiperen op het handelen van de Spanjaard. "Ik zag het meteen, het was op het oog enigszins verdacht. Maar herinner je dat het aan Alonso is om zijn plek te verdedigen. We hebben ook gezien wat hij deed met Pérez in Brazilië. Hij liet Pérez voorbij, zodat hij zelf sneller zou zijn op het rechte stuk. Hij is een zeer, zeer slimme coureur", vertelde Jordan.

"Op de grid zijn er maar weinig die Fernando Alonso aan kunnen qua mentale spelletjes, want ik denk dat hij daar beter in is dan alle anderen. Wat er gebeurd is, weet alleen hij. Maar het leek erop dat de auto vertraagde. Als dat het geval is, dan is het aan de coureur erachter om daar op te letten. De coureur erachter is altijd degene die het initiatief moet nemen, omdat hij alles in zijn hoofd moet afwegen wat hem de veiligste optie geeft. Het was een grote crash en het had afschuwelijk kunnen zijn. Maar George zal ervan leren. Ik denk dat hij - en het grootste deel van de grid - zich er heel bewust van zal zijn als ze de strijd aangaan met Alonso."