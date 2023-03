Het is op dit moment een van de belangrijkste onderwerpen in de Formule 1-paddock: de toekomst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit rijdt alweer zijn elfde seizoen bij Mercedes met een contract dat eind 2023 afloopt. Na jaren van succes kreeg Hamilton in 2022 te maken met een niet-competitieve auto, waardoor hij voor het eerst in zijn F1-loopbaan een seizoen zonder zege afsloot. Mercedes richtte zich al vrij vroeg op de W14, maar in Bahrein werd duidelijk dat het gat naar kampioen Red Bull Racing alleen maar groter was geworden. Hamilton doet het zelden, maar uitte in Sakhir zijn kritiek. 2023 lijkt een belangrijk jaar te worden voor de toekomst van Hamilton.

Martin Brundle stelt dat de Brit maar een doel heeft, alleen zich nu in een lastige situatie bevindt. Want waar kan zijn landgenoot terecht om zijn droom te verwezenlijken? "Die achtste titel is alles voor hem, dat is meer dan duidelijk", zegt de voormalig F1-coureur af bij Sky Sports. "Hij wil de lat hoger leggen, gezien worden als de grootste en één titel meer hebben dan wie dan ook. Volgens mij maakt het hem niet uit waar hij rijdt, zolang het doel maar behaald wordt. Stel dat hij naar Ferrari gaat. Staat het vast dat hij daar zijn doel kan bereiken? Zij hebben op dit moment genoeg eigen uitdagingen."

Brundle switcht daarna naar Red Bull. Dat team is op dit moment het dominantste en lijkt, als de technische reglementen de komende jaren niet wijzigen, ook een stabiele factor te blijven. "Zou hij bij Red Bull mogen komen?", vraagt de analist zich af. "Op dit moment lijkt dat de enige plek voor hem. Maar wil je Max Verstappen en Hamilton als line-up? Kunnen ze hem betalen? Hebben zij hem wel nodig? Ik denk dat Red Bull meer dan tevreden is met de huidige opstelling. Het is leuk om te zeggen dat hij ergens anders heen moet, maar waar kan hij terecht? Hij moet alles op alles zetten om het te laten werken bij het fantastisch team waar hij nu rijdt."

Hamilton wil Schumacher achterna

Hamilton ging in 2013 naar Mercedes, wat voor behoorlijk veel vraagtekens zorgde. Uiteindelijk pakte het goed uit en werd hij er zes keer wereldkampioen. Brundle denkt echter dat de Brit hetzelfde wil doen als Michael Schumacher ooit deed: verkassen naar Ferrari en dat team wereldkampioen maken.

"Er zijn veel goede redenen om bij Mercedes te blijven. Zij moeten hem alleen maar zeggen dat ze de boel gaan oplossen. Maar weet je... Senna verliet McLaren om naar Williams te gaan, Schumacher ging naar Ferrari. Het duurde alleen even voordat dat goed liep", zegt de F1-analist. "Het laat zien dat deze grote coureurs niet bang zijn om ergens anders naartoe te gaan, een hoop nieuwe mensen om zich heen te verzamelen en vervolgens iets voor elkaar krijgen. Ik denk dat Lewis echt denkt: 'Ik wil graag naar Ferrari en doen wat Michael deed. Als ik nu niet mijn achtste of negende titel kan winnen, waarom ga ik daar dan niet wat plezier maken?'. Ik weet zeker dat dit door zijn hoofd spookt. Hij zal er met zijn vader en zijn management over moeten praten. De slechte prestaties in Bahrein maakten alles in ieder geval alleen nog maar erger."