Williams kon tijdens de Grand Prix van Australië slechts één auto inzetten na een trainingscrash van Alexander Albon, die daarbij zijn chassis beschadigde. Door het ontbreken van een reservechassis koos de Britse renstal ervoor om Logan Sargeant aan de kant te zetten en Albon gebruik te laten maken van de bolide van de Amerikaan. Zo hoopte de formatie meer kans op punten te hebben, maar met de elfde positie viel de Thai uiteindelijk net buiten de boot. David Coulthard toonde in de podcast Formula For Success begrip voor de keuze van Williams, maar Eddie Jordan was vooral teleurgesteld in Williams als team.

"Ik ben echt onthutst, en ik ben benieuwd wat Williams erover zegt, want ik vind dat het beantwoord moet worden. Het is te kritiek. Hoe diep is dit team gezonken?", vroeg Jordan zich af. "We kennen allemaal de tijd van sponsor Rothmans met jou [Coulthard] en Damon Hill. We herinneren ons Mansell, Prost, Senna. We weten welke geweldige coureurs er hebben gereden. In hemelsnaam man, wat is er met Williams gebeurd?"

Jordan zag dat Williams sturing mist van ervaren figuren als de overleden oprichter Frank Williams en Patrick Head. Onder hun bewind was het team volgens de voormalig teameigenaar nooit zonder reservechassis naar Melbourne afgereisd. "Het is onmogelijk te accepteren dat een team als Williams naar een race komt met alleen de twee chassis voor de coureurs, zoals in Australië gebeurde. Dat is onacceptabel."

Kan Vowles het tij op tijd keren?

De afgelopen jaren is er al het nodige veranderd bij Williams, dat inmiddels eigendom is van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Daardoor is de financiële situatie verbeterd. Bovendien is James Vowles sinds begin 2023 de teambaas. Coulthard heeft er vertrouwen in dat de voormalig hoofdstrateeg van Mercedes het tij kan keren, maar hij vraagt zich af of dit snel genoeg lukt om Albon binnenboord te houden. "Ik denk dat James Vowles zich goed heeft geprofileerd als teambaas en de moeilijke vragen onder ogen ziet, in plaats dat hij ervoor wegloopt", zegt de dertienvoudig GP-winnaar.

"Als hij de tijd krijgt, denk ik echt dat hij het team kan veranderen. Ze hebben een aantal goede technische mensen aangetrokken. Pat Fry bijvoorbeeld, met wie ik bij McLaren heb gewerkt, is heel ervaren en zat ook bij Ferrari en Benetton. Ik twijfel er niet aan dat hij voor stabiliteit zal zorgen. Ik denk gewoon dat het al jaren aan een gebrek aan investeringen ligt. De nieuwe eigenaren hebben natuurlijk geprobeerd om te herstructureren. Ik hoop alleen dat ze genoeg doen om iemand als Alex Albon, die daar duidelijk de beste coureur is, te kunnen behouden."