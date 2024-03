Williams stond in Australië voor een lastig besluit na de vrijdagtrainingen. Alexander Albon had zijn FW46 afgeschreven na een crash in de eerste vrije training en het team had geen reservechassis meegenomen. Daardoor moesten zij het restant met één auto afwerken en hoewel Albon zelf was gecrasht, besloten zij om hem in de auto van teamgenoot Logan Sargeant te zetten omdat teambaas James Vowles Albon meer in staat zag om belangrijke kampioenschapspunten te pakken voor het team nu het middenveld zo dicht bij elkaar zit.

Zo stond alle druk er vol op bij Albon, die de twaalfde tijd had genoteerd in de kwalificatie. In de race was hij lange tijd verwikkeld in een strijd met de Haas F1-coureurs om de tiende plek, maar hij moest Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen uiteindelijk voor zich dulden. Dat was voor Albon al pijnlijk, maar in de laatste ronde werd het nog pijnlijker door de uitvalbeurt van George Russell. Max Verstappen en Lewis Hamilton waren al uitgevallen en dus waren er drie plekken in de top-tien voor coureurs buiten de top-vijf teams. Na afloop was Albon dan ook teleurgesteld en gefrustreerd. "Drie coureurs van de topteams vielen uit", blikt hij terug. "Het is frustrerend dat wij daar niet van konden profiteren, maar onze concurrenten deden dat wel. We hadden veel graining en worstelden met de auto. We moeten beter kijken naar de oorzaken", doelt hij onder meer op de hoge bandenslijtage waardoor zijn tempo rap inzakte.

Albon slaagde er dus niet in om een punt te pakken voor Williams, maar volgens hem is het team nu wel 'naar elkaar toegegroeid' door het moeilijke weekend. "Iedereen op het circuit heeft hard gewerkt. Ik ben dankbaar voor hun harde werk en inzet. En natuurlijk ben ik Logan dankbaar dat hij een echte teamspeler is."

Williams heeft in Australië al aangegeven dat hen nu een race tegen de klok wacht om het chassis van Albon te herstellen. Vowles liet weten dat het reservechassis nog lang op zich zal laten wachten en dat zij dus alles op alles moeten zetten om het kapotte chassis op tijd gereed te krijgen voor de Grand Prix van Japan van volgende week. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Williams opnieuw een pijnlijk weekend met maar één auto wachten. Albon hoopt in ieder geval op het beste voor die race. "We gaan ons herpakken en hopelijk kunnen we in Japan weer vechten."