Williams geeft update over reparatie chassis Albon

Williams staat tijdens de Grand Prix van Japan van 7 april ‘gewoon’ met twee auto’s aan de start. Dat verzekert teambaas James Vowles. Tijdens het GP-weekend in Australië moest Logan Sargeant zijn auto nog afstaan aan teamgenoot Alexander Albon, die in de eerste vrije training crashte en het chassis beschadigde. Williams heeft het chassis direct teruggestuurd naar de fabriek in Grove, waar de reparatiewerkzaamheden van start gingen: “Het chassis arriveerde op maandagnacht rond twee uur in de fabriek. Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen repareren. Het zou op tijd klaar moeten zijn voor Suzuka”, aldus Vowles in een video op de website van het team.

Al in Melbourne begonnen de voorbereidingen op de reparatie. Zo werd er middels foto’s en diverse tests in Albert Park bepaald welke werkzaamheden verricht moesten worden. “Zo begrepen we al direct hoe groot de schade was en wat we moesten doen. Daardoor hadden we een vliegende start bij terugkomst in de fabriek. Er zijn sindsdien goede stappen gemaakt. We hoefden niet nog eerst lang na te denken, we konden meteen aan de slag.”

Gevolg van de noodzakelijke reparatie is wel dat de bouw van een reservechassis vertraagd is. Dat betekent dat Williams ook op Suzuka slechts twee chassis’ ter beschikking heeft. “Eigenlijk hadden we bij de start van het seizoen al drie chassis’ willen hebben. Door vertragingen hebben we dat moeten uitstellen. Deze reparatie kost natuurlijk ook tijd die we niet hadden berekend. Daardoor hebben we geen tijd voor andere dingen.”

Wel updates voor FW46

De ontwikkeling van de wagen lijdt niet onder deze kwestie, zo benadrukt de teambaas: “De updates komen gewoon in Japan. Dat is het positieve bericht.” Het gaat om “kleine dingen” die Vowles niet nader specificeert.