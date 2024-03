Williams had geen reservechassis meegenomen voor de Grand Prix van Australië , een beslissing die nu pijnlijk uitpakt voor het team. Alexander Albon schreef zijn Williams FW46 af in de eerste vrije training en de schade is na grondig onderzoek te groot gebleken. Williams stuurt dat chassis terug naar de fabriek, waardoor het team dit weekend met slechts één auto verder gaat. Daarbij heeft het team besloten om Sargeant langs de zijlijn te zetten. De Amerikaan moet zijn zitje afstaan aan Albon.

"We zijn enorm teleurgesteld dat we door de schade aan het chassis deze terug moeten trekken voor het weekend", zegt teambaas James Vowles. "Het is onacceptabel in de moderne Formule 1 om geen reservechassis te hebben, maar het is een weerspiegeling van de achterstand die we in de winterperiode hebben opgelopen en het illustreert waarom we grote veranderingen moeten doorvoeren om onszelf in een betere positie voor de toekomst te krijgen. Als gevolg daarvan hebben we vanmiddag een aantal zeer moeilijke beslissingen moeten nemen."

Vowles geeft toe dat het wreed is dat Sargeant nu het slachtoffer is van de fout van Albon, maar legt uit dat het vooral een strategische beslissing voor het kampioenschap is. "Elke race telt wanneer het middenveld dichter bij elkaar zit dan ooit. We hebben de beslissing genomen op basis van ons beste potentieel om dit weekend punten te scoren. Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen en we kunnen Logan niet genoeg bedanken voor zijn welwillende aanvaarding, waaruit zijn toewijding aan het team blijkt; hij is een echte teamspeler. Dit wordt een zwaar weekend voor Williams en we zullen ons niet nog eens in deze situatie storten."

Albon vindt het een lastige situatie voor zijn teamgenoot, erkennende dat hij het zelf ook 'heel moeilijk' zou vinden om zijn zitje op te geven. "Ik zou nooit willen dat zoiets zou gebeuren. Logan is altijd vanaf dag één een professional en een teamspeler geweest en dit zal niet makkelijk voor hem zijn. Op dit moment kan ik echter niet stilstaan bij de situatie en mijn enige taak is nu om ons potentieel dit weekend te maximaliseren en met het hele team samen te werken om ervoor te zorgen dat we het zo goed mogelijk doen."

Sargeant spreekt op zijn beurt van het 'moeilijkste moment uit mijn carrière'. "Het is absoluut niet makkelijk. Ik ben er echter volledig voor het team en zal dit weekend op elke mogelijke manier blijven bijdragen om het maximale uit ons team te halen."

Uitleg Albon

Albon beschadigde zijn auto toen hij vol over de kerbstone op de exit van bocht 6 reed. De Williams-coureur verloor daardoor de controle over de FW46 en kon niet voorkomen dat hij rechts de muur in zou duiken in bocht 7. Vervolgens schoot de auto dwars over de baan om ook links tegen het beton te klappen. Hij gleed lang door om in bocht 8 tot stilstand te komen. De Williams was flink gehavend en zijn training zat erop. De schade was dusdanig groot dat Albon vervolgens niet in actie kon komen in de tweede vrije training.

"Ik was gewoon een beetje aan het verkennen, ging wat wijd, raakte de kerbstone hard en dat zorgde ervoor dat de voorkant de lucht in ging", verklaart Albon zijn crash. "Eerlijk gezegd dacht ik er op dat moment niet bij na. Ik dacht 'oké, het is in orde'. Ik zou natuurlijk wat rustiger aan doen en de auto laten landen. Maar toen ik landde, bottomde de auto ernstig." Dat zorgde ervoor dat Albon uiteindelijk de controle verloor en een kleine correctie mocht niet baten. "Het is frustrerend. Ik voel me natuurlijk rot voor iedereen in de fabriek en hier op het circuit. Het heeft veel schade aangericht. Laten we kijken of we het kunnen repareren", zei hij voor het nieuws.