Slechts twee weken na een operatie om zijn blindedarm te laten verwijderen won Carlos Sainz de Grand Prix van Australië. Hij maakte daarmee perfecte reclame voor zichzelf in zijn zoektocht naar een Formule 1-zitje voor 2025. Ook liet hij Eddie Jordan daardoor genieten van de race in Melbourne. "Sainz zorgde voor levendigheid in mijn dag. Ik vond het geweldig om naar de Grand Prix te kijken. Ik vond het geweldig dat hij de controle had", zei de voormalig F1-teambaas in de podcast Formula For Success. "Hij reed voor Leclerc toen ik een van de commentatoren hoorde zeggen: 'Denk je dat Ferrari Leclerc toestemming moet geven om in te halen?' Het antwoord was 'mijn god, doe zoiets nooit'."

"Dit was namelijk zijn overwinning en hij zoekt nog naar het beste zitje dat hij kan krijgen", verwees Jordan naar de contractuele situatie van Sainz, die na dit F1-seizoen plaats moet maken voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De naam van de Spanjaard viel al geregeld bij Mercedes en Red Bull Racing, maar de 76-jarige Ier noemde ook een andere mogelijke bestemming. "Op dit moment moet je zeggen dat Carlos een van de sleutelfiguren zou zijn als Red Bull iemand als Max verliest of als ze iemand als Pérez vervangen. Vergeet ook niet dat hij begon bij Toro Rosso. Wees echter ook niet verbaasd als je volgend jaar een geheel Spaans Aston Martin hebt. Onthoud waar je dat voor het eerst hoorde."

Momenteel staan Fernando Alonso en Lance Stroll onder contract bij Aston Martin. Mocht Sainz inderdaad naar het team uit Silverstone vertrekken om een Spaanse line-up te vormen met Alonso, dan wordt Stroll het kind van de rekening. Dat is een ongemakkelijke voorspelling voor de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, stelt gesprekspartner David Coulthard, maar Jordan is overtuigd: "Ik zeg het je: ik denk echt dat hij naast Fernando bij Aston Martin eindigt als er bij Red Bull geen plek voor hem is. Dat is wat ik denk. Ik heb geen harde bewijzen, maar het is een voorgevoel. Heel vaak is mijn voorgevoel anders dan die van anderen. Soms heb ik gelijk, soms zit ik er helemaal naast. Maar het klinkt goed."