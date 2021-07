Ricciardo: "We moeten gewoon hard rijden met die auto"

McLaren-coureur Daniel Ricciardo kende na zijn vertrek afgelopen winter bij Renault een moeizame start van het seizoen bij zijn nieuwe werkgever, maar dacht na de Grand Prix van Frankrijk het lek boven te hebben. De vandaag 32 jaar geworden Australiër finishte op Paul Ricard op een prima zesde plaats, maar afgelopen weekend ging het weer mis.

Op een dramatische kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken – waarin hij niet verder kwam dan P13 – volgde een teleurstellende race die hij uiteindelijk op de dertiende plaats afsloot. Ricciardo was de race prima gestart, maar problemen met de Mercedes-krachtbron gooiden roet in het eten en dus had Ricciardo geen prettige zondagavond. “Zondag was ik, als ik dat mag zeggen – pissig! Pissig is geen vloek toch, maar jullie zullen het waarschijnlijk wegbliepen”, begint Ricciardo. “De race begon eigenlijk goed. Ik zat achter George [Russell] die ook een goede race reed, en toen ging het allemaal verkeerd voor me.”

Waar het precies misging is Ricciardo een raadsel, maar dat hij er goed ziek van was, is duidelijk. “Zondagavond was ik down. Maar uiteindelijk werd ik maandag wakker, en heb ik in de sauna alle woede en gifstoffen er uit gezweet. En sindsdien is het alleen nog maar vooruit kijken naar dit weekend.”

Daniel Ricciardo vierde donderdag zijn 32ste verjaardag:

Daniel Ricciardo, Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo weet dat er dit weekend meer van hem verwacht wordt. Teamgenoot Lando Norris scoort wekelijks punten en teambaas Andreas Seidl verwacht dat ook van de coureur uit Perth. Seidl liet zich in Auto, Motor und Sport ontvallen dat McLaren alleen maar de strijd om de derde plaats met Ferrari aan kan gaan als beide coureurs punten gaan scoren. Een boodschap die Ricciardo stevig in zijn oren heeft geknoopt en waar hij vanaf dit weekend hard aan wil werken.

Het voordeel is dat de Oostenrijkse Grand Prix op hetzelfde circuit wordt verreden als de race van vorige week en Ricciardo dus weet wat hij wel en niet moet doen. “Het is goed om er terug te keren en het nog eens te mogen proberen. Het is natuurlijk makkelijk om te denken ‘volgend jaar moeten we dit of dat doen’, maar we krijgen nu al de mogelijkheid om die dingen te herstellen en die dingen te testen. Ik ben eigenlijk heel blij dat we hier terug zijn.”

En dus gaat Ricciardo met frisse moed aan de slag. “Ik wilde weer gaan vloeken, want ik heb een aanpak in mijn hoofd, maar daar komt een scheldwoord bij kijken. Het is er gewoon voor gaan. Er zijn duidelijk nog dingen te leren van vorig weekend, maar uiteindelijk moeten we vertrouwen hebben in wat we geleerd hebben, en gewoon met de auto rijden, hard rijden.”