McLaren verwacht meer van Ricciardo: "Beide auto's moeten scoren"

Waar Lando Norris dit seizoen uitblinkt en alle acht races in de punten eindigde, daar heeft Daniel Ricciardo nog steeds aanpassingsproblemen. De Australiër kwam afgelopen winter over van Renault en lijkt nog flink te worstelen met de MCL35M. Na een prima zesde plaats in Frankrijk was er afgelopen weekend in Oostenrijk een moeizame kwalificatie en een tegenvallende dertiende plaats in de Grand Prix van Stiermarken.

Op de Red Bull Ring was naaste concurrent Ferrari wel op de afspraak en dus voelt McLaren de bui al hangen. Het team uit Woking geeft toe dat het dit seizoen beide coureurs hard nodig heeft om de strijd met de Italiaanse formatie aan te kunnen. En dus hoopt McLaren-teambaas Andreas Seidl dat Ricciardo dit weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk de zaken kan omdraaien. In een gesprek met Auto Motor und Sport zei de Duitser: “Natuurlijk was hij [Ricciardo] teleurgesteld dat hij de goede ontwikkeling van de laatste paar races niet kon voortzetten. Net als wij had hij niet verwacht dat hij zo zou moeten vechten in de kwalificatie.” Toch houdt Seidl hoop. “Het feit dat we nu weer op hetzelfde circuit rijden is perfect voor zijn leerproces. We kunnen kijken of we de juiste conclusies hebben getrokken. Gezien de strijd waarin we zitten, moeten beide auto's elk weekend punten scoren.”