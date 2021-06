In de wintermaanden stapte Daniel Ricciardo over van Renault naar McLaren. De populaire rijder uit Perth moet flink wennen aan het gedrag van zijn nieuwe bolide. Op zaterdagen, traditioneel zijn sterke punt, staat het onderlinge duel met teamgenoot Lando Norris 4-3 in het voordeel van de Brit. In de races blijkt Norris keer op keer de snellere. Desondanks maakt Ricciardo zich nog geen zorgen en verwacht hij dat de resultaten in de tweede fase van het seizoen vanzelf zijn kant op vallen.

Op de vraag om zijn eigen prestaties in de eerste fase van het seizoen te beoordelen, antwoordde Ricciardo in gesprek met Motorsport.com: “Qua resultaten geef ik mezelf geen al te hoog cijfer. Ik zeg liever niet wat ik denk want dan klink ik behoorlijk dramatisch! Maar er is absoluut, absoluut ruimte voor verbetering. Iets positiever: voor mijn prestaties buiten de baan geef ik mezelf een negen. De resultaten hebben niets te maken met het feit dat ik het niet probeer. Ik heb zeker het gevoel dat ik de benodigde energie erin gestoken heb. Dat komt op een zeker moment tot uiting en dan kunnen we het laten zien. Maar op de baan… Tja, ik weet het niet. Een vijf. En dat wil ik absoluut verbeteren.”

De goedlachse Australiër erkent dat hij qua rijden de moeilijkste tijd uit zijn loopbaan doormaakt: “Deels wel, ja. Maar het is grappig want kijk naar Bahrein, daar stond ik in de kwalificatie voor Lando. Ik was de enige rijder bij een nieuw team die dat deed. Dat is geinig want die eerste race zou je beoordelen met een 10. Maar op dit moment is het gewoon onbekend terrein. In het verleden, zeker in de kwalificatie, kon ik op het juiste moment altijd wel relatief eenvoudig de benodigde rondetijd neerzetten. En dat vergt nu veel meer moeite. Het is dus veel uitdagender. Ik heb er wel alle vertrouwen in dat mijn cijfer gedurende het jaar omhoog gaat. Dus geen paniek, vrienden!”