Leclerc maakt virtueel kennis met 2022-auto: “Voelt heel anders”

Met de terugkeer van het grondeffect en de switch naar 18 inch velgen zullen de Formule 1-bolides er volgend jaar behoorlijk anders uit komen te zien. Ook het rijgedrag van de auto’s zal aanzienlijk veranderen, wat op de baan tot meer spanning en inhaalacties moet leiden.

Charles Leclerc heeft in de Ferrari-simulator alvast een eerste indruk gekregen van de nieuwe reglementen. De Monegask kon er de eerste virtuele meters rijden met een eerste versie van de nieuwe Ferrari voor komend seizoen. “Het is nog heel, heel vroeg dag”, antwoordde Leclerc toen hem werd gevraagd naar zijn eerste indruk. “Het voelt heel anders. Het is voor iedereen een beetje een vraagteken of de ontwikkeling goed verloopt of niet, maar het is een heel ander project zoals ik al zei. Het is nog heel vroeg en niemand weet waar we onszelf positioneren ten opzichte van de rest, maar we zijn er wel mee bezig.”

Voor de ontwikkeling van de nieuwe auto ligt er ook een belangrijke rol weggelegd voor Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz: ‘Het is best lastig omdat het nu vooral draait om cijfers en prognoses, maar we kunnen absoluut al onze feedback geven, zeker in de simulator. We hebben een heel goede simulator bij Ferrari waar we verschillende dingen uit kunnen proberen. De input van de coureur is daarbij heel belangrijk.”

Hoewel de auto’s volgend jaar dus behoorlijk anders worden, geldt de SF21 van dit jaar toch als een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de auto van volgend jaar: “Carlos en ik kunnen alleen maar proberen om zo goed mogelijk de zwaktes van de auto van dit jaar aan te geven. Proberen te begrijpen waar die zwaktes door veroorzaakt worden en zo voorkomen dat die fouten volgend jaar opnieuw gemaakt worden, ook al gaat het hier om een totaal ander project. In de simulator is onze input dan ook best groot, daar kunnen we flink helpen om met de feedback over de auto van dit jaar het team de juiste kant op te helpen.”

Stap in GP Stiermarken een vraagteken

Voorlopig hebben Sainz en Leclerc eerst nog hun handen vol aan de auto van dit seizoen. Na een bijzonder teleurstellende Grand Prix van Frankrijk – waar beide coureurs buiten de punten eindigden – bezorgden beide rijders de Scuderia vorige week weer een dubbele puntenfinish in de GP van Stiermarken. Leclerc moet toegeven dat het voor Ferrari zelf nog een raadsel is waar die stap vandaan kwam.

“Tussen de races in Paul Ricard en Oostenrijk is er veel werk verricht”, vervolgt Leclerc. “Zo’n stap hadden we denk ik niet verwacht, maar het is wel een mooi resultaat na het harde werk van het team. We moeten echter ook niet naast onze schoenen gaan lopen. Na die negatieve verrassing in Paul Ricard was het afgelopen zondag een positieve verrassing, maar we moeten begrijpen waar dat resultaat vandaan komt. Er zijn denk ik wel wat zaken die kunnen verklaren waar de snelheid vandaan kwam, maar we hebben nog niet hele plaatje duidelijk. Om het resultaat van afgelopen zondag consistent te blijven herhalen moeten we dan ook eerst zien te begrijpen waar het resultaat van afgelopen weekend vandaan kwam.”