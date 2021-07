F1-update: Verstappen ziet Pirelli overstag gaan, Perez zeer kritisch

Een week na de Grand Prix van Stiermarken zal er dit weekend opnieuw worden geracet op de Red Bull Ring. Max Verstappen hoopt in de Oostenrijkse Grand Prix verder uit te lopen in de WK-stand, maar de Nederlander blijft op zijn hoede voor de concurrentie. De Limburger haalde donderdag samen met Fernando Alonso herinneringen op, grapte over de ontvangen tik op de vingers na zijn burnout en ging ook nog even in op de bijzondere draai van Pirelli.

Teamgenoot Sergio Perez was opvallend kritisch op zichzelf, terwijl Mercedes antwoord gaf op de vraag of er nu wel of geen updates meer komen voor de W12 dit seizoen. Verder winkelde Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll opnieuw bij het team van Red Bull Racing, terwijl Sebastian Vettel in Oostenrijk de bloemetjes buitenzette. Hoe dat precies zit? Je ziet het allemaal in de video bovenaan deze pagina.

