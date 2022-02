In 2014 stapte Daniel Ricciardo in bij Red Bull Racing als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Australiër maakte meteen een goede indruk en werd na het vertrek van de Duitser aan het einde van dat jaar als kopman van het team gezien. In 2016 kreeg hij na vier races ineens een nieuwe teamgenoot met Max Verstappen, die meteen zijn eerste race won voor de renstal uit Milton Keynes. De Nederlander zette het team vervolgens steeds meer naar zijn hand, waardoor Ricciardo zich in toenemende mate minder prettig voelde bij Red Bull.

Voor 2019 nam hij de beslissing om naar Renault over te stappen. Na twee seizoenen die niet brachten waarop hij gehoopt had, afgezien van twee podiumplaatsen én een tattoo voor zijn toenmalig teambaas Cyril Abiteboul, hield hij het daar echter weer voor gezien om bij McLaren aan een nieuw avontuur te beginnen. Ook hier heeft de coureur uit Perth echter weer een jong talent naast zich rijden die door het team volledig omarmd wordt. McLaren gelooft zelfs zoveel in Lando Norris dat het contract deze week opnieuw is verlengd: de coureur uit Bristol zal zeker tot en met 2025 in dienst van de renstal uit Woking rijden. Ricciardo zelf kende in 2021 een wat stroef begin bij zijn nieuwe werkgever, maar was wel degene die het team de eerste Grand Prix-zege sinds 2012 schonk door de Italiaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Ondertussen zag hij zijn oude teamgenoot Max Verstappen er met de wereldtitel aan de haal gaan.

Vorig jaar kreeg Ricciardo al verschillende malen de vraag of hij er geen spijt van heeft dat hij ooit bij Red Bull is vertrokken. Telkens luidde het antwoord nee en dat is sinds het team de rijderstitel heeft veroverd met Verstappen niet anders. “Het eerlijke antwoord is nee”, antwoordt hij na een korte stilte op een vraag van Motorsport.com. “Ik twijfelde even omdat ik niet kortaf en respectloos wil overkomen naar Red Bull door gelijk nee te roepen, want ze hebben veel voor mijn carrière betekend. Ik heb er vijf jaar gereden en had op een gegeven moment gewoon het gevoel dat ik toe was aan iets nieuws.”

Volgens Ricciardo is het lang niet zeker dat hij vorig jaar voor de wereldtitel zou hebben meegevochten als hij nog steeds bij Red Bull had gereden. “Ik weet niet zeker of ik een betere versie van mezelf zou zijn geweest als ik nog een jaar door zou zijn gegaan in 2019 en daarna ook nog voor 2020 en 2021 zou zijn gebleven. Als ik daar vorig jaar nog wel had gereden, zou ik dus misschien nog steeds niet in de buurt zijn gekomen van de titel. Je weet dat soort dingen gewoon niet. Ik was toe aan verandering en het is daarna zeker niet altijd makkelijk geweest, maar ik heb eerlijk waar geen spijt van de overstap die ik destijds heb gemaakt en alles wat ik sindsdien heb doorgemaakt. Toen ik Max vorig jaar de titel zag winnen, heb ik geen moment gedacht: ‘Wat als…’ Ik heb me er niet slecht door gevoeld en geen gevoelens gehad in de trant van ‘arme ik’. Sterker nog: ik ben blij voor ze dat ze weer terug zijn aan de top. Als ik het niet kan zijn dan liever zij.”