Alpine zet stip aan de horizon: "In 2024 of 2025 F1-kampioen worden"

De titelambities van Renault zijn, zeker onder leiding van Cyril Abiteboul, meermaals opgeschoven. Met het eerste seizoen onder het nieuwe technische reglement in aantocht zet Alpine een nieuwe visie voor de lange termijn op papier. De eerste stap in dat plan is aansluiten en daarna moet de tijd aanbreken om te oogsten, eerst in de vorm van overwinningen en nadien over een heel jaar. Alpine CEO Laurent Rossi wil echter niet al te hard van stapel lopen. Een blik op onder meer Mercedes en Red Bull Racing leert hem dat er vier tot vijf aanloopjaren nodig zijn voor het ultieme succes.

"In de Formule 1 willen we winnen aan het eind van deze reglementsperiode", antwoord Rossi op de vraag wat zijn doelstellingen met Alpine zijn. "Ik denk dat we alle ingrediënten in huis hebben en met de reset van dit jaar begint iedereen weer op nul. Sommige teams hebben nog altijd meer middelen, maar door het budgetplafond komt dat steeds meer naar elkaar toe. Dat maakt het voor ons makkelijker om het gevecht aan te gaan. Het is niet zo dat wij alles bij elkaar tweehonderd miljoen investeren en zij vijfhonderd miljoen. Met tweehonderd miljoen kunnen wij straks ook een eind komen, zeker doordat wij vijf jaar ervaring als fabrieksteam hebben, de motor beter in het chassis kunnen integreren en met constante financiering nog zeker vijf tot tien jaar de stabiliteit van de Renault Group achter ons hebben."

Mercedes en Red Bull als voorbeelden

"Het feit dat de Formule 1 steeds meer van fysiek testen afstapt en het meer om de simulator en data draait, is ook positief voor ons. Zo zijn we binnen Renault vergevorderd met kunstmatige intelligentie en gebruiken we dat ook om mensen te trainen. Dat kan ons helpen bij data-analyses en tijdens de race ook met strategische keuzes", somt Rossi op. "Al die kleine dingen kunnen ons tezamen helpen om het gat met de topteams te dichten en misschien zelfs wel om ze in te halen."

Rossi weet echter dat het uitvoeren van deze plannen tijd vergt. Succes komt nou eenmaal niet van vandaag op morgen, zeker niet in de Formule 1. "We willen races winnen en idealiter, aan het eind van deze cyclus, een kampioenschap. Dat zou in 2024 of 2025 moeten zijn, een beetje afhankelijk van wanneer het [motorische] reglement weer op de schop gaat. Vier jaar lijkt me ook een goede aanlooptijd om echt iets op te bouwen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij Red Bull en Mercedes gezien. Het heeft gewoon vier of vijf jaar nodig om het team neer te zetten dat je graag wilt hebben, al moeten we weer niet veel verder vooruitkijken omdat er dan weer een nieuw reglement kan zijn." Fernando Alonso zal overigens al eerder willen oogsten. Zo is de Spanjaard teruggekomen om voor de knikkers te vechten en loopt zijn contract eind 2022 af.