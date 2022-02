Ricciardo niet bezorgd om positie binnen McLaren na contractverlenging Norris

Eerder deze week werd bekend dat McLaren het contract van Lando Norris heeft verlengd, waardoor de Brit nog zeker tot en met 2025 in dienst van de renstal uit Woking rijdt. Daarmee is de 22-jarige coureur uit Bristol duidelijk de ster voor de toekomst van McLaren. Daniel Ricciardo is echter niet bang dat het team zich vooral op Norris gaat focussen, zoals Red Bull zich de afgelopen jaren met name op Max Verstappen richtte.

“Ik maak me zeker geen zorgen”, laat Ricciardo, die tot en met 2023 onder contract staat bij McLaren, aan onder ander Motorsport.com weten. “Als ik het zakelijk bekijk, denk ik dat het een goede beslissing is geweest van McLaren om Lando voor langer vast te leggen. Hij heeft een erg sterk jaar achter de rug en doet het eigenlijk vanaf het moment dat hij in de Formule 1 is gekomen gewoon al zeer goed. Maar afgezien van zijn prestaties is hij helemaal weg van dit team en voelt hij zich hier erg thuis. Voor beide partijen is het dus een win-winsituatie.”

“Ik ben echter tevreden over het feit dat ik nog een paar seizoenen heb bij dit team en in potentie nog wat langer”, vervolgt Ricciardo. “Ik ben tien jaar ouder dan Lando dus om nu een deal voor vijf seizoenen te gaan te tekenen… Ik heb echter blij om in elk geval zeker te zijn voor de komende twee seizoenen en wie weet volgen er nog meer.” De coureur uit Perth heeft voor zichzelf nog geen moment geprikt om over de situatie na 2023 na te denken. “Geen idee nog. Maar ik bevind me nu op een punt in mijn carrière waarin ik niet wanhopig op zoek ben naar een vijfjarig contract of iets dergelijks. Het zal vooral afhangen van hoe ik me zelf voel. Het is verder lastig te voorspellen hoe de lange termijn er voor mij uitziet. De komende twee seizoenen zijn in elk geval zeker en er is een optie om te verlengen. Misschien dat we daar tijdens de tweede helft van dit jaar naar gaan kijken.”

Doel voor 2022

Over zijn doelstellingen voor het seizoen 2022 zegt Ricciardo: “Nog een overwinning zou te gek zijn. Maar we hebben dit jaar 23 races en als ik daar één van zou winnen en de andere 22 zouden slecht verlopen, dan zou ik daar waarschijnlijk niet tevreden mee zijn. Ik ben voor dit jaar op zoek naar meer consistentie op een hoger niveau. Natuurlijk zou ik dolgraag weer op de hoogste trede staan, maar op de eerste plaats is het zaak om op meer regelmatige basis op het podium te komen en een hoger niveau te laten zien dan vorig jaar.”

Op de vraag van Motorsport.com of de nieuwe auto beter bij zijn rijstijl kan passen, laat Ricciardo weten: “Ik hoop het! Verandering brengt altijd optimisme met zich mee. Je gaat dingen denken als: misschien is deze auto wel perfect voor me en misschien doet deze auto wel alles wat ik ervan verlang. Dus er is zeker optimisme én hoop dat er wat veranderingen zullen zijn in de onderlinge krachtsverhoudingen bij zowel de teams als de coureurs. Voordat we de baan opgaan, kunnen we er nog niet veel over zeggen, maar het is spannend om na te denken over wat er mogelijk is. Vorig jaar heb ik me naarmate het seizoen vorderde goed verbeterd, maar ik kan niet bepaald zeggen dat ik nog nooit zo goed gereden heb als in 2021. Dus om nu een andere auto te hebben geeft mij wel de hoop dat ik het met deze wagens beter kan doen. Maar de tijd zal het leren.”

Video: McLaren onthult nieuwe livery voor F1-seizoen 2022