Daniel Ricciardo is nu met Ford verbonden vanwege de samenwerking die werkgever Red Bull Racing en het Amerikaanse merk vanaf 2026 aangaan. Als derde rijder van Red Bull kreeg de Australiër een behoorlijk leuke taak. Hij mocht diverse auto's van Ford op het circuit van de autofabrikant proberen. Een van die bolides betrof de Gen2 Ford Mustang Supercar van DJR Team Penske. Deze wordt ook wel gebruikt voor demonstraties die Ford CEO Jim Farley uitvoert.

"Ik heb bijna alle auto's van Ford aan de tand gevoeld en ik stap zojuist uit deze bad boy", zegt Ricciardo in een video van Ford. "Hier komt toch dat stukje Aussie in mij naar boven - met de V8 Supercars hier in Michigan. Het is ver van huis, maar ik voelde me er zeer thuis in. Het was prachtig. Ik wil Ford onwijs bedanken."

Het was niet de eerste keer dat The Honey Badger een V8 Supercar aan de tand voelde. In 2016 reed Ricciardo tijdens een Red Bull-promo in Sandown in een Holden, om in zijn Renault-periode nog in een Nissan te stappen. Zijn Formule 1-collega's Fernando Alonso en Sergio Perez trakteerden afgelopen jaar in het Australische Grand Prix-weekend de aanwezige fans op demonstraties in V8 Supercars.