Na jaren waarin het minimumgewicht van de Formule 1-auto's telkens is toegenomen, wilde de sport in 2023 een einde maken aan die beweging. In de technische reglementen was een passage opgenomen waardoor het minimale gewicht van de bolides van 798 naar 796 kilogram zou gaan. Tijdens een recente bijeenkomst van de Technical Advisory Commission van de FIA is men echter overeengekomen dat deze verlaging van het minimumgewicht geschrapt zou worden. Een relatief eenvoudige klus, ware het niet dat deze verandering door een administratieve fout geen onderdeel was van de door de F1 Commission goedgekeurde update van de technische reglementen.

De FIA had vervolgens nog twee manieren om de verandering er alsnog door te krijgen. In eerste instantie wilde men gebruikmaken van de gebruikelijke bestuurlijke procedures, waarbij acht van de tien teams moeten instemmen met de verandering. Aanvankelijk kon de aanpassing van het minimumgewicht op voldoende steun rekenen, maar enkele teams zijn toch van gedachten veranderd. Dat heeft vermoedelijk te maken met de gedachte dat zij dichter bij de oorspronkelijke limiet zouden kunnen komen, om zo een competitief voordeel te verwerven. Daardoor had de FIA nog één manier over om de verandering van het minimumgewicht er alsnog door te krijgen.

FIA kan verandering doordrukken door zwaardere banden

Het laatste redmiddel van de autosportfederatie was het doordrukken van de verandering op basis van de reglementen, die voorschrijven dat het minimumgewicht veranderd mag worden als een set banden in het aankomende seizoen zwaarder is dan in het voorgaande jaar. In artikel 4.3 van de technische reglementen staat dat het minimumgewicht omhoog of omlaag gaat (afgerond naar hele kilogrammen) op basis van het verschil tussen het gewicht van een set droogweerbanden in het jaar waar de regels betrekking op hebben en het jaar ervoor. Doordat de banden iets zwaarder zijn, kon de FIA het minimumgewicht voor 2023 alsnog naar 798 kilogram aanpassen. Daar konden de teams niet over stemmen.

Het wordt voor de teams hoe dan ook een uitdaging om in de buurt van het minimumgewicht te komen, iets waar zij vorig jaar al moeite mee hadden. In 2023 worden de banden dus iets zwaarder, maar ook moet iedere auto met een nieuwe behuizing voor de elektronica rijden die 400 gram zwaarder is. Dat houdt in dat het minimumgewicht ten opzichte van 2022 dus gelijk blijft, maar dat de teams het hogere gewicht van deze componenten moeten compenseren om daarbij in de buurt te komen. "Het gewicht is dus hetzelfde als vorig jaar, maar in werkelijkheid stijgt het gewicht waar we geen controle over hebben", vertelde een technisch directeur aan Motorsport.com. "Teams moeten dus zo'n anderhalve kilogram vinden om op de limiet te blijven, als zij daar al waren."