'Minimumgewicht F1-auto’s daalt toch niet tot 796 kilogram in 2023’

In de technische reglementen van de Formule 1 staat al jarenlang een passage waarmee bepaald wordt hoeveel de auto’s minimaal moeten wegen. Door de jaren heen is dat minimumgewicht echter flink gestegen. Zo moesten de F1-bolides tussen 2003 en 2009 nog minimaal 605 kilogram wegen, maar vanaf 2010 is de ondergrens vrijwel ieder jaar verhoogd. Bij de introductie van de hybride V6-turbomotoren werd een grote stap gezet van 642 naar 690 kilogram, terwijl er in 2022 een vergelijkbare stap werd gezet. Onder het nieuwe technische reglement ging het gewicht van 752 naar 798 kilogram. Dat hogere gewicht is onder meer te verklaren doordat de auto’s aan veel meer veiligheidseisen moet voldoen.

In een periode van 20 jaar zijn de auto’s dus zo’n 200 kilogram zwaarder geworden, zonder dat het gewicht ook maar één keer verlaagd werd. Tot onvrede overigens van de coureurs, die absoluut niet blij zijn met die ontwikkeling. Het hogere gewicht zorgt er namelijk voor dat de auto’s met name in langzame bochten een stuk trager en logger aanvoelen. In 2023 zou de situatie eigenlijk ietwat moeten verbeteren, want eind juni gaf de FIA World Motor Sport Council goedkeuring aan technische reglementen waarin het minimumgewicht met twee kilogram zou dalen tot 796 kilogram. Dat lijkt inmiddels echter van de baan, zo meldt Auto, Motor und Sport. Het terugdraaien van dat besluit zou gebeurd zijn tijdens de meest recente bijeenkomst van de Technical Advisory Commission (TAC).

In de TAC bespreken de technische hoofden van alle tien F1-teams en vertegenwoordigers van de FIA de veranderingen in de reglementen. De verlaging van het minimumgewicht is zodoende ook ter sprake gekomen en daarbij werd duidelijk dat de teams niet tevreden zijn met het gewicht van 796 kilogram. In eerdere meetings werd nog gesproken over een verhoging naar 797 of 799 kilogram, maar tijdens de bijeenkomst half januari is men tot een minimumgewicht van 798 kilogram gekomen. Zodoende blijft het gewicht in 2023 gelijk aan het gewicht in 2022. Toen hadden de teams overigens de grootste moeite om in de buurt te komen van de limiet, want aanvankelijk was het minimumgewicht nog 795 kilogram. Toen bleek dat alleen Alfa Romeo daarbij in de buurt kwam, werd besloten om het minimumgewicht met nog eens drie kilogram te verhogen.