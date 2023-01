Gewicht F1-auto: Wat is het minimumgewicht en wat valt daar onder?

Het is geen geheim dat gewicht een belangrijke rol speelt in de Formule 1. De afgelopen jaren zijn de auto's behoorlijk aangekomen. De hedendaagse generatie is de zwaarste in de F1-historie. Dit komt onder meer door de verbeterde veiligheid. De halo weegt bijvoorbeeld al zo'n zeven kilogram. Gedurende een Grand Prix-weekend, en ook tijdens de race, gaat het gewicht van een F1-auto nogal op en neer door het verbruik van brandstof. De FIA heeft echter een minimumgewicht vastgesteld waaraan teams zich moeten houden. De technische regelgeving bestaat uit 178 pagina's, maar wij hebben alles met betrekking tot gewicht voor je op een rijtje gezet. Dat scheelt jou weer bladeren in het regelboek!

Hoeveel weegt een F1-auto?

Het minimumgewicht van een F1-auto is voor 2023 vastgesteld op 796 kilogram. Dat is iets minder dan vorig jaar: in 2022 was het nog 798 kilogram. Dit is het gewicht van de auto inclusief coureur en droogweerbanden, maar zonder brandstof. Het originele gewicht voor 2022 was 795 kilogram, maar diverse F1-teams hadden moeite om dit met het nieuwe reglement te halen en dus werd er drie kilogram toegevoegd. Voor 2023 vermindert het zogezegd weer met twee kilogram.

Afhankelijk van het team zal elke auto in verschillende mate boven het minimumgewicht zitten. Afgelopen seizoen waren diverse auto's te zwaar. De auto van Alfa Romeo was naar verluidt de enige bolide zonder overgewicht. Dit verklaart ook waarom die renstal tegen de extra verhoging van drie kilogram was. Het minimale gewicht wordt na een Grand Prix gemeten, dus wanneer er nog amper brandstof in de auto zit.

Het totale gewicht wat aan brandstof in de auto's kan is 110 kilogram. Dit betekent dat het totale gewicht bij de start van een race, inclusief coureur en brandstof, op ongeveer 906 kilogram uitkomt. Ervan uitgaande dat de auto is volgetankt. F1-teams mogen echter zelf bepalen of ze met minder dan 110 kilogram brandstof op pad gaan, al hangt dit af van het circuit. Banen met heftigere rem- en acceleratiezones zorgen voor meer brandstofverbruik.

Waarschuwingsbord aan de Haas dat er brandstof in de auto zit. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Er is geen maximum gewicht vastgesteld voor een F1-auto, maar overgewicht is allesbehalve gewenst in F1. Een hoger gewicht maakt de auto trager, dus F1-teams willen zo dicht mogelijk bij het minimum gewicht zitten. Zodra de wagen onder het minimale gewicht komt moet er ballast worden toegevoegd. Dat is extra gewicht om het minimumgewicht te halen. Deze ballast mag overal op de auto geplaatst worden om de balans te verbeteren. Het is soms zelfs zo dat men expres onder het minimale gewicht gaat zitten, zodat de teams extra gewicht hebben om mee te spelen.

Hoeveel weegt een coureur?

Het mag geen verrassing heten dat het gewicht van de rijders nogal verschilt. Yuki Tsunoda is klein van stuk en weegt daardoor een stuk minder dan bijvoorbeeld Alexander Albon en Esteban Ocon, die vrij lang zijn. Het FIA-reglement stelt dat het minimale gewicht van een coureur 80 kilogram moet zijn. Weegt een coureur minder dan 80 kilogram, wat in de meeste gevallen zo is, dan moet dit verschil worden opgevuld met extra ballast. Dit extra gewicht moet in de cockpit geplaatst worden en mag niet elders op de auto worden gepositioneerd voor een betere balans. Dit gewicht is inclusief helm, pak en schoenen.

Het minimale gewicht van 80 kilogram is in 2019 geïntroduceerd. Dit is gedaan om het voordeel dat kortere en lichtere coureurs hadden in te perken. Voor de introductie van deze regel werd het gewicht van de coureur op holistische wijze opgenomen in de regelgeving met betrekking tot gewicht van de F1-auto. Dit betekende dat teams met lichtere coureurs meer ruimte hadden om de balans van de auto te verbeteren. Coureurs kregen dan geregeld te horen van teams dat ze een bepaald gewicht moesten hebben, maar eigenlijk was dat gewicht vaak lager dan gezond was voor de rijders.

Lewis Hamilton en Nico Rosberg worden gewogen na de Grand Prix van Singapore in 2013. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Waarom worden coureurs na een race gewogen?

Ja, F1-coureurs worden na een Grand Prix om twee redenen gewogen. De eerste is om te meten hoeveel gewicht de coureur tijdens de race is kwijtgeraakt en de tweede reden is om te kijken of de coureur en de auto nog steeds op het minimale gewicht uitkomen. Coureurs verliezen per race ongeveer twee á drie kilo, met name door te zweten. Dat is zelfs nog meer in hete omstandigheden. Ze worden gewogen om precies te weten hoeveel ze zijn kwijtgeraakt zodat dit weer aangevuld kan worden met vocht. Eventueel worden de daaropvolgende trainingen aangepast vanwege het extreme gewichtsverlies. De coureurs worden gewogen met hun volledige uitrusting, inclusief helm. Hiermee berekent de FIA of de juiste benodigde hoeveelheid ballast is toegevoegd.

Hoeveel wegen de onderdelen?

Een F1-auto moet vanaf 2023 dus minimaal 796 kilogram wegen. De power unit is het zwaarste onderdeel van de auto. Deze moet minimaal 150 kilogram wegen. Het lichtste onderdeel is het stuur met een gewicht van 1,3 kilogram. Sommige onderdelen moeten volgens de reglementen dus aan een minimumgewicht voldoen, terwijl met andere onderdelen teams alle vrijheid hebben.

Onderdeel Gewicht Power unit Minimaal 150 kg Brandstof Maximaal 110 kg Voorvleugel Rond de 10 kg Chassis/Monocoque Geen vast gewicht Halo 7 kg Versnellingsbak Rond de 40 kg Stuur Rond de 1,3 kg

De auto van Zhou Guanyu op de weegbrug. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het gewicht in de Formule 1 door de jaren heen

Zoals vermeld zijn de F1-auto's nooit eerder zo zwaar geweest. Dit komt met name door alle veiligheidsmaatregelen, inclusief de halo. Het verbod op bijtanken droeg ook bij aan de zwaardere auto's.

F1-seizoen Gewicht Veranderingen 2008 585 kg 2009 605 kg 2010 620 kg Bijtanken niet meer toegestaan 2011 640 kg Verhoging gewicht door het Kinetic Recovery System (KERS) 2012 640 kg 2013 642 kg Minimale veranderingen in het gewicht van de Pirelli-banden 2014 691 kg Introductie V6-motoren 2015 702 kg Anti-intrusion panelen in de cockpit 2016 702 kg 2017 728 kg Introductie bredere banden 2018 734 kg Introductie halo 2019 743 kg Minimumgewicht coureur van 80kg 2020 746 kg Tweede fuel flow meter toegevoegd 2021 752 kg 2022 798 kg Nieuwe generatie F1-auto's met grondeffect, grotere wielen en wielkappen 2023 796 kg