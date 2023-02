McLaren viert jubileum met aangepaste naam voor F1-auto 2023

McLaren is na Ferrari het team dat het langste op de grid van de Formule 1 staat. De renstal debuteerde in 1966 in de koningsklasse, maar werd drie jaar eerder al opgericht door Bruce McLaren. Dat betekent dat het team in 2023 een jubileum viert, want McLaren viert dit jaar het 60-jarig bestaan. Dat wil het Formule 1-team van McLaren Racing niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zo werd woensdag duidelijk toen de renstal de naam van de bolide voor 2023 bekendmaakte. Daar waar verwacht werd dat de lijn van de afgelopen jaren gevolgd zou worden met de MCL37, heeft men anders besloten. De nieuwe auto krijgt namelijk de naam MCL60, een duidelijke verwijzing naar het jubileum dat McLaren dit jaar viert.

Het is uniek dat McLaren een afwijkende keuze maakt qua naam van de F1-bolide. De huidige naamreeks gaat namelijk terug naar 1981, toen de formatie de MP4/1 introduceerde. Die benaming hield het team lange tijd vast, waarbij het getal vrijwel ieder jaar werd vervangen door er eentje bij op te tellen. Pas in 2001 volgde er een verandering door van MP4/15 naar MP4-16 te gaan, maar de grootste aanpassing werd gedaan tussen 2016 en 2017. De MP4-reeks kwam ten einde na de MP4-31 en werd vervangen door de benaming MCL, met als eerste editie de MCL32. Het team is daarna op dezelfde voet doorgegaan door ieder jaar één op te tellen bij het getal van het jaar ervoor, wat in 2022 dus leidde tot de MCL36. Diens opvolger voor 2023 krijgt van McLaren dus niet de naam MCL37, maar MCL60.

Er is deze winter meer veranderd bij McLaren dan de naam van de F1-bolide. Allereerst nam het team na twee seizoenen afscheid van de tegenvallend presterende Daniel Ricciardo. Als vervanger werd zijn Australische landgenoot Oscar Piastri aangetrokken, al ging dat niet zonder slag of stoot. Hij komt dit jaar aan de zijde te rijden van Lando Norris, die aan zijn vijfde seizoen in dienst van het team uit Woking begint. McLaren staat tevens onder leiding van een andere teambaas. Andreas Seidl is namelijk vertrokken om CEO van de Sauber Group te worden, waarna Andrea Stella werd doorgeschoven als zijn vervanger.

Video: McLaren onthult naam van F1-bolide 2023