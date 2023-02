Perez pusht Red Bull in bepaalde richting: “Past beter bij mijn stijl”

Sergio Perez maakte in 2021 de overstap naar Red Bull, maar net als zijn voorgangers had de Mexicaan moeite om kopman Max Verstappen bij te benen. Vorig seizoen maakte Perez ten opzichte van zijn Nederlandse teamgenoot een sterke start in de RB18, die behoorlijk zwaar was. Het leverde een pole-position op in Saudi-Arabië, gevolgd door een zege in de Grand Prix van Monaco. Dat weekend tekende Perez bovendien een nieuwe tweejarige deal, waardoor hij tot het eind van 2024 op zijn plek zit bij de kampioenenformatie.

Red Bull paste intussen updates toe om Verstappen beter thuis te maken in de wagen en deed dat succesvol. De Limburger kende een sterke reeks en werd in Japan wereldkampioen. Het overstuur van de RB18 was daarin een belangrijke kracht voor Verstappen. Terwijl Verstappen meer comfort vond in de wagen, voelde Perez zich steeds ongelukkiger met de wagen van het energiedrankenmerk. Uiteindelijk greep hij mede daardoor ook naast de tweede plek in het wereldkampioenschap.

Gevraagd hoe Perez in 2023 de boel op de rit wil krijgen, zegt hij: “Er zijn wel degelijk zaken waar we aan kunnen werken. We geloven dat de auto al beter is. Ik ben het team in een zekere richting aan het pushen en ik geloof dat het een goede richting is. We zullen het zien. Als we eenmaal bezig zijn met de auto gaat het erom dat we ons zo goed mogelijk aanpassen en dan proberen we het maximaliseren.”

De ervaren rijder uit Guadalajara realiseerde zich eind 2022 dat hij en zijn team in de fout waren gegaan met aanpassingen aan de afstelling van de wagen. Perez neemt daar de verantwoordelijkheid voor. “We leren van de fouten die we maken, ik denk dat we soms verkeerde beslissingen genomen hebben met de afstelling en het was belangrijk dat we dat begrepen”, aldus Perez. “Tegen het eind van het jaar hadden we door wat we deden met de auto, dat was cruciaal. Ik denk dat we ook op dat vlak de goede kant op gaan.”

Red Bull hield afgelopen vrijdag in New York haar teampresentatie. Daar werd de nieuwe RB19 nog niet getoond, maar werd de samenwerking met Ford aangekondigd en toonde het team een nagenoeg ongewijzigde kleurstelling.