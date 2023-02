VIDEO: Red Bull Racing onthult livery RB19 voor F1-seizoen 2023 in New York Red Bull Racing heeft in New York City de kleuren op de Red Bull RB19 gepresenteerd. Het is de livery waar Max Verstappen en Sergio Perez komend Formule 1-seizoen mee op pad mogen. De livery is nagenoeg identiek aan die van de RB18, waar Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel mee veiligstelde. De 'echte' RB19 verschijnt naar alle waarschijnlijkheid pas in Bahrein in de openbaarheid.