Williams wil komend Formule 1-seizoen de rode lantaarn, die het in 2022 tot en met de laatste Grand Prix droeg, graag aan een ander F1-team geven. Aan de top van het management is er voor 2023 het een en ander gewijzigd. Teambaas Jost Capito trok eind vorig jaar naar eigen zeggen zelf de deur als teambaas achter zich dicht. Technisch directeur FX Demaison volgde zijn voorbeeld. James Vowles is per 20 februari de nieuwe chef in Grove, al heeft Williams nog geen nieuwe technische leidinggevende aangewezen. De timing was en is niet ideaal, maar het team kon gewoon doorgaan met het ontwerpen van de FW45. De renstal is druk bezig geweest de zwakke punten van de FW44 aan te pakken.

Hoewel de nieuwe auto weliswaar enkele opvallende zichtbare verschillen zal vertonen, zegt Dave Robson dat er niet echt gesleuteld is aan het concept. "Het is filosofisch gezien een evolutie", legt de head of vehicle performance van Williams uit. "Uiteraard hebben de regelwijzigingen met betrekking tot de vloer de grootste invloed gehad. Daarnaast zijn de sidepods van een update voorzien. Dat is een evolutie geworden van het pakket dat we [in 2022] naar Silverstone brachten. Het ontwerp van de radiator beperkte ons op dat moment, dat wilden we toen niet compleet veranderen. We hebben nu de kans gehad om daaraan te werken en de zaken wat anders in te richten. Dat zijn waarschijnlijk de belangrijkste zichtbare dingen, maar filosofisch gezien is het dus een evolutie."

Komende maandag is Silverstone het decor van de shakedown van de nieuwe FW45. Williams zet de auto daarna meteen op het vliegtuig naar Bahrein. Voorafgaand aan de driedaagse wintertest aldaar heeft het Britse team nog een filmdag op het circuit in Sakhir. Volgens Alexander Albon was Williams zich bewust van de zwakheden van de FW44 en wist het daarom wat er verbeterd moest worden voor de auto van 2023. "Het blokkeren op lage snelheid was afgelopen jaar een aardig groot probleem", zegt de Thai. "We probeerden dat toen te omzeilen en te achterhalen waarom het zo lastig was. Dat was een van de gebieden waar we samen aan gewerkt hebben. Iedereen is betrokken en probeert de zwakke punten aan te pakken."

Robson bevestigt dat Williams met name aandacht heeft geschonken aan het vinden van een betere balans en wat nodig is om op lage snelheid de performance te verbeteren. "Het verbeteren van de balans op lage snelheid en in bochten waar veel downforce nodig is, hebben onze ontwerprichting bepaald", gaat hij verder. "Het heeft veel te maken met de karakteristieken en hoe de coureurs de aanwezige downforce kunnen benutten. Er is veel werk in gestoken. We hebben ons daarbij een aantal doelen gesteld, al blijft het lastig om dat naar rondetijd te vertalen, maar we hebben naar mijn idee goede doelstellingen. Er is vooruitgang geboekt door data uit de windtunnel door te zetten naar de simulator. We moeten nog meer verbeteringen aanbrengen, maar hebben dat ook al gedaan."

