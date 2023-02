Ferrari F1-bolide Jean Alesi levert miljoenen op bij veiling

Regelmatig worden oude Formule 1-auto's aangeboden op veilingen en meer dan eens leveren die bolides dan ook een groot bedrag op. Dat geldt al helemaal voor de F1-bolides van Ferrari. Zo werd de Ferrari F2003-GA, waarmee Michael Schumacher in 2003 voor de zesde keer wereldkampioen werd, in november nog voor een recordbedrag van 14 miljoen euro verkocht. Eerder in het jaar leverde de Ferrari F300 uit 1998 al een bedrag van 6,2 miljoen euro op. Ook in 2023 is er alweer een Ferrari F1-auto afgehamerd op een veiling. Dat gebeurde begin februari in Parijs, waar veilinghuis RM Sotheby's bij het Louvre voor in totaal 49,5 miljoen euro aan auto's veilde.

De auto met de hoogste opbrengst op de veiling was een Bugatti Chiron Profilée, die maar liefst 9,7 miljoen euro opleverde. Ook de Ferrari 643 werd voor een miljoenenbedrag verkocht. Die F1-bolide werd bij de zevende race van het seizoen 1991 werd geïntroduceerd door de Scuderia ter vervanging van de 642. De auto met chassisnummer 127 werd destijds toebedeeld aan Jean Alesi, die tijdens de Grands Prix van Frankrijk en Groot-Brittannië in die bolide stapte. In Frankrijk eindigde hij met chassis 127 op de vierde stek, waarna Gianni Morbidelli de auto kreeg toegewezen in Australië. In de vroegtijdig gestaakte regenrace in Adelaide werd de Italiaan zesde, waarmee hij een half punt scoorde.

Na het F1-seizoen 1991 werd chassis 127 verkocht aan een Zuid-Afrikaanse verzamelaar, die de auto liet onderhouden door twee Ferrari-monteurs en hem tot 2010 in bezit hield. De Ferrari 643 werd vervolgens gekocht door Peter Bailey, die onder meer Ian Scheckter in de bolide liet rijden op Kyalami. Bailey verkocht de auto in 2016 door aan een Duitse verzamelaar, die chassis 127 helemaal liet restaureren. Sindsdien is de auto ook weer diverse malen op het circuit te bewonderen geweest, onder meer bij de Minardi Days van 2018 in Imola en de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring van 2020. Begin februari deed de Duitse verzamelaar de Ferrari 643 dus weer van de hand tijdens de veiling van RM Sotheby's, waarbij chassis 127 maar liefst 3,6 miljoen euro opleverde.