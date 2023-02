Voordelen Red Bull-Ford of niet? FIA koerst af op bijzondere oplossing

Het technische plaatje voor het motorreglement van 2026 staat al enige tijd vast, de discussie gaat daarna vooral over de zogenaamde concessies voor nieuwkomers. Dit zijn voordelen die nieuwe motorleveranciers krijgen ten opzichte van de bestaande partijen. Het gaat concreet om eenmalig extra geld uit mogen geven om de motorfaciliteiten op orde te brengen, jaarlijks iets meer geld mogen uitgeven onder het motorische budgetplafond en meer runs op de testbank. Nieuwkomers zouden ter voorbereiding op die jaren tien miljoen dollar meer uit mogen geven in 2023 en 2024 en vijf miljoen meer in 2025. Voor de faciliteiten is nog eens vijftien miljoen extra toegestaan.

Red Bull Powertrains vindt dat het richting 2026 - in samenwerking met Ford - als nieuwkomer dient te gelden. Ferrari dacht daar echter anders over, vooral door de eerdere samenwerking tussen Red Bull en Honda. Volgens Ferrari heeft Red Bull kennis van de huidige Honda-motor opgedaan en kan het energiedrankenmerk daardoor niet als een volledige nieuwkomer gelden vanaf 2026. Red Bull heeft er logischerwijs een andere mening over. Zo zetten de Red Bull-kopstukken hier tegenover dat de intellectuele eigendommen van Honda niet gebruikt zijn en dat die zelfs ongezien zijn gebleven, doordat Honda al het werk achter de schermen nog blijft doen tot en met 2025.

Beide visies zijn lastig met elkaar te verenigen, al heeft Ferrari in januari alsnog alles ondertekend voor het motorreglement van 2026. Vanuit Italië sijpelden geluiden door dat Ferrari daarmee de status van Red Bull Powertrains als nieuwkomer ook had geaccepteerd, maar dat de Scuderia best tevreden zou zijn met de uitkomst. Dat roept natuurlijk vragen op, waarbij de puzzelstukjes steeds meer op hun plek lijken te vallen. Zo blijkt uit informatie van Motorsport.com dat de FIA op een tussenoplossing af lijkt te stevenen, eentje die het reglement overigens ook gewoon biedt - al wordt een officieel verdict vanuit de FIA pas later verwacht.

Wel de voordelen van een nieuwkomer, maar iets minder dan Audi?

Red Bull-Ford zou volgens deze lezing wél als nieuwkomer worden gezien en dus wél recht hebben op concessies, maar niet in exact dezelfde mate als Audi. De FIA hanteert verschillende criteria, zoals in de onderstaande tabel te zien is. Audi wordt op al van die punten als nieuwkomer gezien en heeft dus recht op honderd procent van de financiële en ook honderd procent van de sportieve voordelen. Red Bull Powertrains zou door de FIA voor negentig procent als nieuwkomer worden erkend, afgaande op de huidige stand van zaken. Zo wordt Red Bull qua 'ERS status' niet als nieuwkomer gezien, omdat het nu al met Honda werkt aan enkele elektrische onderdelen. Wat betreft de infrastructuur en de interne verbrandingsmotor gaat de FIA wel mee in het Red Bull-verhaal, waardoor het voor negentig procent als een nieuwkomer zou moeten gelden.

Red Bull heeft in dat geval recht op negentig procent van de financiële voordelen die hierboven zijn beschreven. Het positieve nieuws voor Christian Horner en de zijnen is dat Red Bull-Ford dan wel alle extra runs op de testbank krijgt. Wie de onderstaande tabel en de punten eronder goed leest, ziet namelijk dat sportieve voordelen alleen wel of niet kunnen worden toegekend. Het is nul procent of honderd procent, zonder middenweg. Merken die bij het optellen van alle cijfers uit de tabel onder de vijftig procent blijven, krijgen helemaal geen sportieve voordelen. Merken die bij het optellen van de cijfers op vijftig procent of meer uitkomen, krijgen wel extra runs op de testbank. Voor Red Bull-Ford zou dat laatste gelden, omdat het met de infrastructuur en de ICE-status al op zeventig procent uitkomt. Hierdoor zou Red Bull een gedeeltelijke nieuwkomer moeten worden, die iets minder financiële speelruimte krijgt dan Audi, maar wel recht heeft op alle sportieve voordelen.

Naast deze gesprekken is er overigens ook discussie over de hoogte van het budgetplafond voor de motoren. Dat is voor de jaren tot en met 2025 vastgesteld op 95 miljoen dollar, terwijl het vanaf 2026 130 miljoen dollar wordt. Verschillende merken vinden dat echter te weinig, omdat een aanzienlijk deel ervan op zou gaan aan personeelskosten.

Financiële PU-reglementen FIA voor 2026

