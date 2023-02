Red Bull Racing heeft de laatste jaren veel succes op de baan, met natuurlijk als hoogtepunten de drie wereldtitels. Max Verstappen greep in 2021 en 2022 het kampioenschap, terwijl Red Bull dit vorig jaar ook voor elkaar kreeg bij de constructeurs. Als gevolg daarvan staan bedrijven in de rij om hun logo op de auto geplakt te krijgen. Red Bull is niet alleen sterk op het circuit, op commercieel vlak gaat het dus ook niet onaardig. Nick Stocker, commercieel directeur bij Red Bull Racing, stelt dat het succes van Verstappen een significante bijdrage heeft geleverd aan het toenemende aantal samenwerkingen. In de afgelopen drie jaar bonden 23 nieuwe partners zich aan Red Bull. Negentien daarvan komen uit de Verenigde Staten.

Stocker zegt dat Red Bull ook bestaande samenwerkingen vernieuwt tegen een hoger bedrag. Begin 2022 intensiveerde Red Bull de samenwerking met Oracle, dat nu titelsponsor is. De vijfjarige deal is naar verluidt een slordige 500 miljoen dollar waard. "Aan het eind van de rit zijn we ook gewoon een bedrijf", zegt de commercieel directeur tegen SBJ. "Het is onze taak om de auto het snelste over het circuit te laten rijden. Daar hangt wel een prijskaartje aan, maar het is een kwestie van vraag en aanbod. Op dit moment lopen er veel samenwerkingen. We willen elke partner een hoog niveau van service en activatie bieden. Er komt wel een moment dat we moeten zeggen: 'Sorry de winkel is gesloten, we hebben genoeg sponsoren'. Gelukkig zijn we nog niet in die positie. Er is nog ruimte."

Red Bull doet er alles aan de inkomsten te verhogen en fans bij het team te betrekken. Dit doet de energiedrankjesfabrikant door onder meer het sluiten van licentiedeals met merken die producten maken, zoals petjes. In de laatste paar jaren is het team van vijftien naar veertig licenties gegaan. Binnenkort komt daar nog een nieuwe bij. Vorig jaar beëindigde Red Bull de deal met Puma, waarna Red Bull besloot de producten over meerdere partners te verdelen. Het doel hiervan is om fans meer merchandise op verschillende prijsniveau's te kunnen bieden. "We geven onze fans de kans deel uit te maken van Red Bull Racing", vervolgt Stocker. "Of dat nu is door het kopen van een sleutelhanger of door dure producten. We geven ze opties, ongeacht wat ze willen uitgeven."

Het vizier op Amerika

De afgelopen jaren is de populariteit van F1 in de Verenigde Staten flink toegenomen. Door dat succes heeft Amerika inmiddels drie Grands Prix: Miami, Austin en Las Vegas. Red Bull lift mee op dit succes en kondigde bij de launch van de RB19-livery een samenwerking met het Amerikaanse merk Ford aan. Vanaf 2026 ontwikkelen zij samen de V6-power unit, waarbij Ford zich met name met het elektrische gedeelte gaat bemoeien. Een link met Amerika had Red Bull al door deals met Walmart en Hard Rock. Het hele jaar door zullen er acties plaatsvinden in Walmart-winkels en hotels van Hard Rock. Red Bull is ook van plan om F1-demonstraties te geven in Chicago en Nashville. Daarnaast mogen F1-fans de kleurstellingen ontwerpen waar Red Bull in Amerika mee zal gaan racen. Het is ook de verwachting dat Red Bull North America officieel sponsor wordt van de Grand Prix van Las Vegas.

Video: Motorsport.com bespreekt de nieuwe deal tussen Red Bull en Ford