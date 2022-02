Tegelijkertijd met de onthulling van de nieuwe Red Bull RB18 van Max Verstappen en Sergio Perez, werd ook bekend dat het team met een nieuwe naam aan het seizoen 2022 begint. Het team gaat komend jaar als Oracle Red Bull Racing door het leven. De techgigant was al sponsor van de formatie, maar is nu de officiële titelsponsor van het team. Met de nieuwe vijfjarige deal trekt Red Bull volgens het Amerikaanse persbureau The Associated Press per jaar een slordige 100 miljoen dollar binnen, wat neerkomt op een totaalbedrag van 500 miljoen dollar. Het is daarmee één van de meest lucratieve deals in de sporthistorie.

Red Bull en Oracle sloegen begin vorig jaar de handen ineen, waardoor de Oostenrijkers gebruik konden maken van de cloudinfrastructuur van het bedrijf. Het had volgens de renstal een aandeel in het succes naar de eerste wereldtitel voor Verstappen. De nieuwe deal betekent dat Oracle prominenter op de RB18 wordt geplaatst en nu ook in de naam van het team wordt vermeld. Naast het flinke bedrag houdt dit ook in dat Red Bull nog intensiever gebruik gaat maken van de technologie, waarmee het hoopt de tijd dat benodigd is voor simulaties omlaag te kunnen halen. Eenzelfde techniek gebruikte F1 bij het opstellen van de nieuwe technische reglementen, die komend seizoen hun intrede gaan doen.

Red Bull presenteert nieuwe RB18

Dit alles werd bekendgemaakt tijdens de onthulling van de RB18. Hoewel het team nog niet het achterste van de tong liet zien tijdens de presentatie, kregen we al wel een glimp van welke richting het op gaat. De kleurstelling van de nieuwe bolide is gelijk aan al zijn voorgangers en dus verschijnen de coureurs ook in 2022 met de inmiddels iconische livery aan de start. Teambaas Horner liet al meteen optekenen dat het uiterlijk van de auto in Bahrein, waar de eerste Grand Prix wordt gehouden, anders gaat zijn.