Red Bull presenteert nieuwe F1-auto Max Verstappen en Sergio Perez

Na de presentatie van Haas heeft Red Bull Racing als tweede team de bolide voor het nieuwe F1-seizoen voorgesteld, althans: een eerste indruk met behulp van een show car getoond. Waar Haas net als Red Bull vorig jaar slechts enkele foto's openbaar maakte, heeft het team van de rijderskampioen ditmaal wél een hele presentatie opgetuigd met Max Verstappen, Sergio Perez en Christian Horner aan het woord. 5.000 gelukkige fans mochten de 'launch' zelf uitzenden via hun sociale media en meewerken aan de presentatie.

Geen technische details, wel HRC-logo

Van de nieuwe bolide heeft Red Bull zoals verwacht nog maar weinig tot geen technische details weggegeven. Op de vrijgegeven beelden van de show car is weliswaar een auto te zien die in lijn is met het nieuwe reglement - dat wil zeggen voorzien van de aangepaste voor- en achtervleugels, de teruggekeerde wieldoppen en natuurlijk het grondeffect - maar verder wil Red Bull de concurrentie niet wijzer maken dan nodig. Het is logisch doordat de eerste testdag in Barcelona nog twee weken op zich laat wachten en de eerste race van het jaar pas over ruim een maand op het programma staan. "Deze presentatie is vooral voor de fans en onze sponsoren geweest. De echte auto zal pas vlak voor de eerste testdag in Barcelona, 23 februari, klaar zijn", liet Helmut Marko daarover weten.

Waar Red Bull in de voorbije jaren meermaals uitpakte met een éénmalige kleurstelling, is dat anno 2022 niet het geval. De vertrouwde Red Bull-kleuren zijn meteen al zichtbaar, weliswaar met wel enkele verschillen in de livery. Zo is de grootschalige Honda-reclame verdwenen, al prijkt er aan de achterkant nog wel een HRC-logo (Honda Racing Corporation) op de RB18. Het past bij de nieuwe strategie van het Japanse merk dat ook de autosport onder HRC valt. De reclame op de RB18 komt logischerwijs doordat Honda de F1-motoren ondanks het vertrek blijft leveren totdat het nieuwe reglement in 2026 van kracht is. Wat betreft de sponsoruitingen valt verder de prominente plek van Oracle op, het bedrijf dat vanaf dit jaar als nieuwe titelsponsor aan Red Bull Racing is verbonden.

Zoals verwacht is de getoonde auto ook meteen voorzien van startnummer 1. Verstappen heeft als regerend kampioen voor dat eervolle nummer gekozen en voegde met een lach toe: "Dit is ook nog eens goed voor de merchandise." Het startnummer 1 keert voor het sinds 2014 terug in de Formule 1, toen overigens ook op een Red Bull-auto. Destijds ging het om de RB10 van Sebastian Vettel, met de huidige presentatie is het energiedrankenmerk bij de RB18 aangekomen. Dat laatste komt onder meer doordat de RB17 nooit het levenslicht zal zien. Dat chassisnummer is immers overgeslagen nadat het team vorig jaar nogmaals met het chassis uit 2020 moest rijden en de kampioensauto van Verstappen door het leven ging als RB16B. De opvolger ziet er door het nieuwe reglement compleet anders uit, al is de ambitie van Red Bull onveranderd: dit jaar voor minimaal één wereldtitel strijden.

Video: Kijk hier de volledige Red Bull-presentatie