Horner: “RB18 zal er bij de eerste race heel anders uitzien”

Woensdag onthulde Red Bull Racing de RB18, de auto waarmee Max Verstappen zijn wereldtitel zal proberen te verdedigen en die er door de introductie van een nieuw technisch reglement flink anders uitziet dan zijn voorganger, de RB16B. Christian Horner merkt bij de online presentatie van de bolide echter op dat de wagen voor de eerste race nog een behoorlijke metamorfose zal ondergaan.

“De hele filosofie achter de regels is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat houdt in dat elk onderdeel op de auto dit jaar volledig nieuw is”, zegt Horner. “Tegen de tijd dat we bij de eerste race aankomen, zal de RB18 nauwelijks nog lijken op de auto zoals die vandaag is. Het draait dit jaar allemaal om hoe snel een team de nieuwe regels - de grootste regelveranderingen in de Formule 1 in veertig of vijftig jaar - onder de knie krijgt. De ontwikkeling van de auto’s zal hierdoor snel verlopen. We staan voor een steile leercurve, maar dat geldt voor iedereen Het wordt een ontwikkelingsrace van de eerste tot en met de laatste race.”

Het doel voor 2022 mag duidelijk zijn: de titel prolongeren. Horner: “Nu we startnummer 1 op de auto hebben, moeten we hem daar zien te houden en de titel met Max zien te verdedigen. Gemakkelijk wordt dat niet door de nieuwe regels. Er zal heel veel concurrentie zijn. Maar we zijn erg gemotiveerd en zitten in een goede flow. We willen verder bouwen op wat we vorig jaar hebben bereikt. Maar de grote vraag is of we niets gemist hebben met de nieuwe regels, of een ander team niet ineens iets gevonden heeft terwijl wij ons op 2021 aan het focussen waren. We geloven echter dat we een goede auto hebben. Het hele team heeft een enorme krachtsinspanning geleverd. Ik kijk ernaar uit om de RB18 in actie te zien op het circuit.”

‘Perez zal stap maken, Verstappen vol zelfvertrouwen’

Aan de rijdersbezetting zal het in 2022 niet liggen, weet Horner. “Checo heeft tijdens zijn eerste jaar bij het team de race in Azerbeidzjan gewonnen en nog een paar andere podiumplaatsen behaald. Ik weet zeker dat hij in 2022 nog een stap zal maken en nog sterker zal zijn.“ Over Verstappen: “Hij was vorig jaar gewoon fenomenaal. Hij heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij heeft echt gedomineerd, als je kijkt naar het aantal ronden dat hij aan de leiding heeft gereden. Tien overwinningen én de wereldtitel; hij zal barsten van het zelfvertrouwen en gebrand zijn om in 2022 verder te bouwen op die prestaties.”

Bekijk hier de onthulling van de nieuwe Red Bull RB18 terug: