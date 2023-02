Officieel: Red Bull en AlphaTauri werken vanaf 2026 samen met Ford in F1

Na het stuklopen van de onderhandelingen met Porsche had Red Bull grofweg nog drie opties over richting het nieuwe motorreglement, dat vanaf 2026 van kracht zal zijn. Na de inschrijving van Honda gingen de gedachten meteen uit naar een verlengde samenwerking met de Japanners, maar al snel werd duidelijk dat beide partijen een eigen weg zouden gaan. Vooral omdat Red Bull miljoenen heeft geïnvesteerd in het Powertrains-project en Honda erom bekend staat dat het alle producten graag in Japan maakt. Beide projecten zouden botsen en met Powertrains was er na alle investeringen eigenlijk al geen weg meer terug. Alles uitbesteden zou immers zonde zijn van de investeringen.

Ford ziet Formule 1 als beste marketingtool

De tweede optie was volledig op eigen benen staan zonder een externe partij. Optie drie wordt met de aankondigingen in New York werkelijkheid en luidt: de krachtbron met Red Bull Powertrains maken en daar een interessante partner aan verbinden. Tijdens de presentatie van de RB19 is officeel bekend geworden dat Red Bull dit pad bewandelt en dat de partner naar de naam Ford luistert. Ford zal meewerken aan het Powertrains-project, zowel voor de verbrandingsmotor als ook de elektrische delen. Ford raakt op deze manier dus betrokken bij zowel Red Bull Racing als ook AlphaTauri.

Eerder op de dag had het Amerikaanse merk al een eerste stap gezet door de officiële terugkeer in F1 aan te kondigen. Ford keert in 2026 voor het eerst sinds 2004 weer terug in de Formule 1. Het Jaguar-project eindigde in dat jaar en werd als fabrieksteam geen succes, al heeft Ford met de Cosworth-motoren een historie die veel verder gaat dan dat en ook een stuk succesvoller is.

De nieuwe deelname van Ford onder het nieuwe motorreglement wordt door beide partijen - Ford en Red Bull - als een win-winsituatie gezien. Zo wordt Red Bull er financieel beter van zonder autonomie en het vermogen om snel te kunnen schakelen op te geven, hetgeen een probleem was in gesprek met Porsche. Ford hoopt juist te profiteren van de huidige populariteit van de Formule 1 op het Amerikaanse continent. F1 wordt door het concern als het beste marketinginstrument gezien.

Vernieuwde hybride en duurzame brandstof

"Dit is het begin van een nieuw en spannend hoofdstuk voor Ford Motorsport. Dat verhaal begon toen mijn overgrootvader een race won, die heeft bijgedragen aan de sterke start van ons bedrijf", laat bestuursvoorzitter Bill Ford in een eerste reactie weten. "Ford keert nu terug naar de koningsklasse van de autosport en brengt daarmee onze traditie van innovatie, duurzaamheid en elektrificatie naar één van de allergrootste platformen ter wereld."

Ford ziet F1 als de best mogelijke showroom en daar komt bij dat de technologie van meerwaarde wordt geacht voor straatauto's. Zo zal Ford dus technisch bijdragen aan het Red Bull-project met kennis van de elektrische componenten, die niet te onderschatten zijn. Zo is bijna vijftig procent van het vermogen in het F1-seizoen 2026 elektrisch. De kennis van Ford kan Red Bull Powertrains daar goed voor gebruiken. Daarnaast kijkt Ford uit naar de overstap van de Formule 1 op volledig duurzame brandstoffen. Om die reden zal Ford ook meewerken aan de interne verbrandingsmotor en snijdt het mes aan twee kanten: commercieel denkt Ford beter te worden van F1 en de techniek sluit aan bij straatauto's en de duurzaamheidsdoelstellingen. Het totaalplaatje maakt een terugkeer na 22 jaar afwezigheid mogelijk.

Van Jaguar tot een samenwerking met Red Bull: de cirkel is rond

Met deze zet raakt Ford voor het eerst sinds 2004 weer betrokken bij de koningsklasse van de autosport. Aan het eind van dat jaar trok het bedrijf de stekker uit het Jaguar-team, dat weliswaar tot de verbeelding sprak met prachtige diepgroene livery's, maar sportief geen potten kon breken. In de jaren daarna zou Cosworth nog wel F1-motoren leveren - tot en met 2013 (Marussia) - maar dat project stond formeel los van Ford. Eind 2004 besloot Ford Cosworth Racing namelijk van de hand te doen en te verkopen aan Gerald Forsythe en Kevin Kalkhoven, met de zelfstandige Cosworth Group tot gevolg.

Opmerkelijk genoeg keert Ford nu weer terug bij het team dat in 2005 de licentie van Jaguar overnam: Red Bull Racing. De cirkel is dus rond, al gaat het ditmaal primair om de motor en een financiële en technische samenwerking. Ford heeft daardoor wel de zichtbaarheid, maar niet de (sportieve) risico's die bij een fabrieksteam als Jaguar hoorden. De Amerikaanse autogigant zal de Red Bull-motor zoals gezegd badgen, financieel een flinke injectie doen in het Powertrains-project en bijdragen met kennis van vooal de elektrische delen.

