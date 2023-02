Red Bull start F1-races in VS met door fans ontworpen livery

Red Bull hield vrijdag in New York de teampresentatie voor het Formule 1-seizoen. Het team toonde daar de nagenoeg ongewijzigde livery van de Red Bull RB19. Tijdens het evenement lanceerde Red Bull F1-teambaas Christian Horner de competitie ‘Make Your Mark’ en nodigde fans uit om verschillende livery’s te ontwerpen voor de races in Miami, Austin en Las Vegas. Fans kunnen een ontwerp voor de RB19 inleveren waarna een jury bepaalt welke ontwerpen daadwerkelijk gebruikt worden voor de races.

“Het gaat erom dat we de fans betrokken bij het ontwerp en het uiterlijk van de auto”, zegt Horner. “Voor de drie Amerikaanse races van dit jaar nodigen we fans uit om een livery te ontwerpen. Het is een wedstrijd, het is een prachtige kans en we spelen al lang met dit idee. We weten dat de mensen iets unieks willen zien, ze willen betrokken zijn en dit is een enorme kans dat te doen. Voor de eerste Amerikaanse race in Miami, die in mei verreden wordt, gaat de competitie vandaag beginnen. Hopelijk gaan we mooie kleurstellingen zien. Een jury zal het beste ontwerp uitkiezen voor de eerste van deze drie races.”

Red Bull gebruikte wel vaker eenmalige kleurstellingen in de Formule 1. De meest recente was een eerbetoon aan Honda in de Turkse Grand Prix van 2021. Het team kwam eerder ook al met een speciale Wings for Life-livery, de stichting van het energiedrankenmerk. Voor de onthulling van de livery op vrijdagmiddag onthulde Red Bull ook al een zwart-wit ontwerp op de RB14. Deze is ontworpen door een kunstenaar genaamd Mr. Doodle en zal voor het goede doel geveild worden.

Video: Red Bull presenteert de livery van de RB19