Abiteboul: Ricciardo speelt cruciale rol bij vooruitgang Renault

De Australiër werd afgelopen zondag in de Grand Prix van de Eifel derde, een bevestiging dat de Franse stal zich stapje voor stapje aan het verbeteren is. In 2018 werden over het hele seizoen 122 punten behaald, vorig jaar waren dat er ‘slechts’ 91, maar dit seizoen staat het team al op 114 punten en is het met McLaren en Racing Point in een hevige strijd om de derde plaats verwikkeld. Hoewel het podium van Ricciardo wat werd overschaduwd door de curieuze weddenschap tussen de coureur en zijn Franse teambaas, is Abiteboul de Australiër oprecht dankbaar voor de bijdrage die hij sinds zijn komst aan het team levert.

Ricciardo verraste in 2018 vriend en vijand door Red Bull te verlaten en begin 2019 te verkassen naar het kwakkelende Renault. In het eerste seizoen werd de stal slechts vijfde in het kampioenschap, voor de Australiër aanleiding om al vroeg in het huidige seizoen zijn vertrek en overstap naar McLaren aan te kondigen. Veel critici zijn dan ook van mening dat het huwelijk tussen Renault en Ricciardo mislukt is, maar volgens Abiteboul is de prestatie van zondag het perfecte antwoord op die criticasters. “Het is net zo belangrijk voor het team als voor Daniel als voor mij. Er is getwijfeld over onze beslissing hem aan te nemen en ook over zijn besluit om bij ons te komen rijden. Aan beide kanten dus. Het is erg belangrijk dat we de commentatoren de mond hebben kunnen snoeren en hebben kunnen laten zien dat onze keuze destijds de juiste was. Ja, vorig jaar was teleurstellend, je zou kunnen zeggen dat het allemaal net een jaar te vroeg was. Maar er komen niet veel kansen voorbij om een coureur als Daniel op te pikken, hij was beschikbaar en ik denk nog steeds dat we de juiste beslissing hebben genomen.”

Na het tegenvallende 2019 heeft Riccirardo zich echter herpakt en het team extra energie gegeven, aldus Abiteboul. “Het team zou niet hetzelfde zijn geweest zonder Daniel, ondanks of misschien wel dankzij het seizoen dat we vorig jaar hadden. Het was inderdaad een pijnlijk jaar, maar het heeft ons allemaal extra gemotiveerd – ook mijzelf – om de maatregelen te nemen die we hebben genomen. Dus we staan er voor dit en volgend seizoen veel beter voor en dat is waartoe Daniel in staat is.”

De woorden van Abiteboul staan haaks op het persbericht eerder dit jaar waarin het vertrek van Ricciardo naar McLaren werd aangekondigd. In dat statement viel vooral de zinsnede ‘wederzijds vertrouwen, eenheid en inzet’ waarmee het team leek aan te geven dat Ricciardo zich niet aan zijn afspraken had gehouden. “Ik weet dat onze communicatie destijds wat negatief overkwam. Maar dat kwam omdat het een eerlijk, emotioneel en ongefilterd bericht was, net als wat Daniel nu ongefilterd en oprecht voor het team aan het doen is.”

