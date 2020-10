Abiteboul over tatoeage: "Zolang ik maar de omvang mag bepalen"

De twee waren die weddenschap vorig jaar aangegaan: bij een podium voor de Australiër zou de teambaas een tattoo nemen waarbij Ricciardo de afbeelding mocht kiezen en Abiteboul de locatie. Tenminste, zo herinnerde de Fransman zich de afspraak. “Ik raak er altijd door in de war, maar volgens mij mag hij het ontwerp uitkiezen en bepaal ik de plek en maat, want die maat is belangrijk. Zo lang ik maar de omvang mag bepalen denk ik dat ik met elk ontwerp kan leven.”

”Het is niet echt mijn ding", vervolgde Abiteboul. "Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom ik de weddenschap ooit ben aangegaan. Ik kan me de avond in Silverstone nog herinneren, vorig jaar op donderdagavond [voor de Britse Grand Prix]. Daniel liet me toen een nieuwe tatoeage zien en ik weet nog dat ik hem vroeg ‘Hoe kom je daar nou bij? Wat gaat er om in je hoofd dat je deze tatoeage hebt laat zetten?’. En hij antwoordde ‘Nou weet je, ik liep voorbij die tatoeagewinkel en ik dacht, laat ik er één zetten.’ Daarop zei ik tegen hem dat we een afspraak moesten maken: ‘Als jij een podium pakt – en dit was na een paar biertjes – dan neem ik er ook één.’ En ik ben een man van mijn woord dus ik ga het doen. Ik moet alleen nog even de plek en omvang bepalen.”

Ricciardo krijgt dus de zeggenschap over het precieze plaatje, maar wist na afloop van de race nog niet precies wat het zou worden. “Ik moet er even over nadenken. Het zal waarschijnlijk iets worden dat met mij te maken heeft, maar dan met een Duitse twist. We hebben het tenslotte hier voor elkaar gekregen en dus moet er een kleine verwijzing in komen naar iets dat typisch is voor Duitsland.”

Abitebouls ‘oude vriend’ Christian Horner deed alvast een suggestie. “Gefeliciteerd Renault met jullie eerste podium in lange tijd. We kijken uit naar een Red Bull-logo op het achterwerk van Cyril.”