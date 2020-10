Vettel: Schumacher blijft ondanks records Hamilton de beste ooit

Zondag evenaarde Hamilton het recordaantal overwinningen van Schumacher. Op de Nürburgring, het thuiscircuit van de Duitser waar zelfs een bochtencombinatie naar hem is vernoemd, pakte de Mercedes-coureur zijn 91ste overwinning in de F1. Eerder gaf viervoudig wereldkampioen Vettel, die de race zelf op P11 afsloot, al toe dat Hamiltons evenaring van het record ‘bitterzoet’ zou zijn, en na de race reageerde de Duitser op de evenaring van het record.

“Ik kan niet genoeg respect hebben voor wat hij doet”, zei Vettel over wat Hamilton bereikt heeft. Toch kan de Brit niet aan Schumacher tippen, zo verklaart hij. “Het was in mijn hoofd een aantal waarvan ik dacht dat het nooit geëvenaard of overtroffen zou worden. Ik denk dat we er redelijk zeker van kunnen zijn dat hij er overheen gaat. Desalniettemin moet ik zeggen dat Michael altijd mijn held zal zijn. En ik denk dat Michael iets over zich had dat ik nooit in een andere coureur heb gezien.”

Schumacher is op basis van zijn natuurlijke talent en werkethiek van de buitencategorie, omschrijft Vettel. “Ik denk dat hij beter was dan iedereen die ik tot nu toe gezien heb. Ik denk dat hij een natuurlijk talent had dat lastig uit te leggen is.” Dat liet zich vooral zien als Schumacher in een andere setting ging racen, zoals in karts of bij de Race of Champions. “Daar kon je iets meer van de skills en de wagenbeheersing zien”, vervolgt Vettel. “Zowel op de kartbaan als bij de Race of Champions liet hij dat natuurlijke talent zien die ik bij niemand anders heb gezien. Bovendien had hij een ongelooflijke werkethiek, maar de combinatie van die zaken valt mij op. Ik heb daar nog geen gelijke in gezien.”

Overigens is Vettel wel realistisch genoeg om toe te geven dat zijn beeld enigszins beïnvloed wordt door de verschillende periodes waarin hij Schumacher en Hamilton zag opereren. Vooral zijn eigen rol hierin is hierbij bepalend. “Ik keek op tegen Michael toen ik een kind was. Bij Lewis keek ik niet tegen hem op, omdat ik tegen hem racete. Dat is dus een andere situatie. Maar over tien, vijftien of twintig jaar zal daar meer bewondering voor zijn. Maar als je zelf nog racet, kijk je naar jezelf en niet zoveel naar anderen. Maar zoals gezegd kan je hem niet genoeg bejubelen voor wat hij heeft bereikt.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble