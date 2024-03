Het hing al even in de lucht, maar maandag werd het officieel: Felipe Massa heeft een rechtszaak tegen het FOM over de verloren Formule 1-titel uit 2008 aangespannen. Na een periode van stilte rondom deze zaak kwam naar buiten dat de voormalig F1-coureur de volgens hem misgelopen miljoenen wil verhalen op de organisatie van de Formule 1. Het Britse hooggerechtshof gaat zich over de zaak buigen.

Voormalig FOM-baas Bernie Ecclestone is een van de mensen die een sleutelrol in deze zaak speelt. Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 crashte Nelson Piquet jr., waarna de race zich zo ontvouwde dat teamgenoot Fernando Alonso de wedstrijd won. Een paar maanden later kwam naar buiten dat Piquet jr. doelbewust zijn Renault in de muur had gezet om zo de kansen op een overwinning van Alonso te vergroten. In een vorig jaar afgenomen interview gaf Ecclestone aan dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al voor het einde van het kampioenschap op de hoogte waren van het voorval, maar dat zij in het kader van het beperken van imagoschade niks naar buiten hadden gebracht. Massa is daar nu woedend over, want volgens hem had de race niet mee mogen tellen. Zonder die uitslag was het volgens de coureur de kans groot dat hij de wereldtitel had gepakt en niet Lewis Hamilton.

Ecclestone heeft gereageerd op de zaak en kiest nadrukkelijk de kant van Massa. "Als hij het aan mij had gevraagd, dan zou ik hebben gezegd dat juridische stappen nemen het beste is wat hij kan doen. De Engelse rechter kan dan laten weten wat goed of fout is", aldus de miljardair in een reactie aan Press Association. "Ik kan niets zeggen over de uitkomst van de zaak en wat er gaat gebeuren. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat niemand dat heeft. Mijn standpunt is dat het beter is dat de Engelse rechter met een vonnis komt. Dat zal hem meer helpen."

Ecclestone is de eerste van de betrokkenen die iets heeft laten weten na het nieuws van het aanspannen van de rechtszaak. De FIA en de FOM hebben op navraag van Motorsport.com laten weten geen commentaar te geven.